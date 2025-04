Mare Fuori, proposta romantica per Giovanna Sannino: Gaetano Migliaccio le chiede di sposarlo

Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio, volti noti della serie Mare Fuori, si sposeranno. La proposta è arrivata durante la festa per i 25 anni dell'attrice, organizzata con tema Mamma Mia! tra glitter, salopette e musica degli ABBA. Dopo il momento delle candeline, Migliaccio ha chiesto a Giovanna di chiudere gli occhi e, con un discorso toccante sulle difficoltà dell’ultimo anno e sulla forza del loro amore, si è inginocchiato e le ha chiesto di diventare sua moglie.

L’attrice ha aperto gli occhi trovando il compagno con l’anello in mano e, dopo un bacio, ha detto sì, accompagnata dagli applausi e dalla commozione degli amici presenti, tra cui molti colleghi di Mare Fuori. Maria Esposito ha ripreso la scena condividendola poi sui social.

I due si sono conosciuti sul set della serie, dove interpretano rispettivamente Carmela e Salvo, e la loro relazione è cresciuta anche fuori dallo schermo. Da tempo i fan sospettavano un imminente matrimonio, viste le dediche romantiche condivise da Migliaccio, tra cui riflessioni profonde sull’amore pubblicate nei mesi scorsi sui social, in cui parlava del valore di “cadere nell’amore” senza paura.

