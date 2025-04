Patrizia Rossetti: Partecipare all'Isola dei Famosi sarebbe il sogno della mia vita

La conduttrice televisiva Patrizia Rossetti ha espresso il desiderio di partecipare all'Isola dei Famosi, considerandolo "il sogno della vita" e un'opportunità per smettere di fumare. Ospite di Monica Setta nel programma "Storie di donne al bivio weekend", in onda sabato alle 15 su Rai2, Rossetti ha discusso della sua carriera mentre circolano voci sulla sua possibile partecipazione alla nuova edizione del reality show su Canale 5, condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura come opinionista in studio.

Attualmente in libreria con la sua autobiografia "Semplicemente io", la conduttrice toscana ha dichiarato che l'unico reality che ha sempre amato è proprio l'Isola dei Famosi. Nel corso dell'intervista, ha condiviso un aneddoto riguardante un incontro con Silvio Berlusconi: mentre si stava recando in studio a Cologno Monzese, ancora intenta a indossare le calze, incrociò l'ex premier. Imbarazzata, si scusò, ma lui le rispose: "Ma no signora Rossetti, vada tranquilla, lei può permetterselo, è una bellissima donna".

L'Isola dei Famosi 2025: al via a maggio con Veronica Gentili alla conduzione - A maggio 2025, in prima serata su Canale 5, riparte "L'Isola dei Famosi", con Veronica Gentili al timone del programma. La scelta della giornalista rappresenta un ritorno allo spirito originale del format, puntando a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality.

'Isola dei Famosi' - stasera la finalissima tra prove e televoti flash - A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese.La regia è affidata a Roberto Cenci Spettacolo -Oggi, 6 giugno 2024, in prima serata su Canale 5 appuntamento con la finale de 'L’Isola dei Famosi', il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia.

Isola dei Famosi - chi sono i finalisti - A lasciare il programma sono state Karina Sapsai e Matilde Brandi. Chi resta e chi va Spettacolo - Chi resta e chi va. L'Isola dei Famosi 2024 si avvicina al traguardo e nella puntata di ieri 2 giugno, semifinale del reality condotto da Vladimir Luxuria in prima serata su Canale 5, si è decisa la sorte dei naufraghi tra eliminati, finalisti e nominati.