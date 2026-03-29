Patrizia Rossetti a Sogni C...ostruiti critica i reality e racconta carriera e vita privata in tv

Patrizia Rossetti ospite a Sogni C...ostruiti critica i reality e spiega il motivo, parlando di eccessi e perdita di qualità. Durante l’intervista racconta anche carriera, esperienze all’estero e vita privata con un episodio curioso.

Patrizia Rossetti è stata protagonista della puntata di Sogni C...ostruiti andata in onda sabato 28 marzo alle 21 su Ondanovara Tv, dove ha parlato apertamente della sua esperienza nel mondo dello spettacolo e delle scelte che hanno segnato la sua carriera. La conduttrice ha spiegato di credere nei sogni, pur mantenendo un approccio concreto, e di aver sempre cercato di realizzarli senza fermarsi.

Nel corso della trasmissione, tra ricordi e aneddoti, Rossetti ha ripercorso alcune tappe importanti del suo lavoro, a partire dal programma mattutino A casa nostra, che all’epoca univa intrattenimento e informazione, con collegamenti al Tg4. Un’esperienza che ha contribuito a definirne il percorso televisivo.

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Spazio anche al periodo trascorso in Argentina per la fiction La donna del mistero 2. La conduttrice ha raccontato le difficoltà affrontate sul set, dove ha dovuto recitare in una lingua non sua proprio durante la settimana del compleanno. Un impegno intenso, concluso poi con il doppiaggio in Italia, che le ha fatto apprezzare il lavoro dei professionisti del settore.

Durante la puntata si è parlato anche del libro autobiografico Semplicemente io, in cui Rossetti ha scelto di raccontarsi senza schemi rigidi. L’obiettivo era condividere esperienze personali con sincerità, evitando una narrazione cronologica e puntando invece su episodi significativi della sua vita.

Sul fronte privato, la conduttrice ha accennato alla relazione con Marco Antonio Bellini, spiegando che si tratta di una storia mai del tutto sviluppata. Ha sottolineato quanto per lei conti l’indipendenza e il valore dell’amicizia, aggiungendo che oggi vive i sentimenti con maggiore distacco rispetto al passato.

Nel finale, Rossetti ha affrontato il tema dei reality, esprimendo una posizione netta. Dopo aver partecipato a diverse trasmissioni, tra cui il Grande Fratello, ha dichiarato che il genere avrebbe bisogno di una pausa per ritrovare equilibrio. Secondo la conduttrice, negli ultimi anni si è dato troppo spazio a contenuti eccessivi, perdendo qualità e misura.

Ha inoltre richiamato l’attenzione sulla necessità di regole più rigorose, come avveniva in passato, per evitare comportamenti sopra le righe. Un intervento che riapre il dibattito sul futuro dei reality nella televisione italiana.