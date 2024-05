The Sims 4 - opzioni rinnovate Crea un Sim disponibile

Preparatevi a tuffarvi, Simmini! The Sims 4 si sta preparando ai divertimenti sotto il sole giusto in tempo per l'estate, con il nuovo aggiornamento del gioco base disponibile su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, su Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

I giocatori hanno accesso ai costumi rinnovati in una varietà di colori adatti ai Sims di ogni forma e dimensione. Sono inclusi anche alcuni top per il gioco base, come il tankini e il modello avvolgente nei nuovi colori pensati per la bella stagione!