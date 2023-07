Sony presenta il nuovo sistema Home Theatre portatile

Sony presenta HT-AX7: un sistema home theatre portatile che offre un modo nuovo di fruizione dell’intrattenimento con l’acustica avvolgente del 360 Spatial Sound Mapping, in qualsiasi punto della casa. Semplicemente posizionando i tre speaker intorno a te, puoi vivere una coinvolgente esperienza audio non solo in salotto, ma anche in camera da letto, in terrazzo e ovunque lo desideri.

L’audio cinematografico ovunque

Immergiti in un’esperienza di audio surround con la tecnologia 360 Spatial Sound Mapping. La tecnologia 360 Spatial Sound Mapping genera numerosi speaker virtuali davanti, dietro e in alto, creando un ambiente sonoro avvolgente, in grado di circondarti. Ti basta posizionare tre speaker intorno a te per sperimentare le sensazioni dell’audio surround come al cinema, senza dover ricorrere a diffusori incassati nel soffitto o altre configurazioni speciali.

HT-AX7 è dotato anche dell’algoritmo Sony per upmixer, che trasforma il suono stereo in audio surround tridimensionale. L’upmixer analizza il suono in tempo reale, separa i singoli elementi sonori e li ridistribuisce, creando un’esperienza di ascolto più ricca. L’effetto campo sonoro può essere attivato per avere un effetto audio di tipo surround anche con contenuti a 2 canali, come quelli dei servizi di streaming.

Un audio ricco e avvolgente per ogni momento della giornata

Con i tre speaker collocati agli angoli della stanza, HT-AX7 genera un audio immersivo che rende più piacevole qualsiasi attività, dai lavori di casa alle occasioni di festa, arricchendo la tua musica e i tuoi contenuti preferiti. Si installa facilmente, senza necessità di configurazioni particolari; per un’esperienza senza pensieri, posiziona semplicemente gli speaker e disattiva l’effetto campo sonoro. Grazie alla connettività wireless completa, non richiede configurazioni complicate e può essere installato senza preoccuparsi di nulla.

Veramente portatile

Con un’autonomia della batteria fino a 30 ore e la connettività wireless via Bluetooth, porti con facilità l’HT-AX7 in qualsiasi stanza della casa e lo connetti ai tuoi dispositivi. A differenza dei tradizionali sistemi home theatre che ti obbligano a stare seduto davanti alla TV, con il suo design portatile l’HT-AX7 ti regala una fruizione innovativa dei contenuti, da qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth.

E non hai fili in giro che disturbano. Il design pulito e versatile di HT-AX7 si inserisce perfettamente e con stile in qualsiasi tipo di ambiente. Gli speaker posteriori rimovibili sono leggeri, si trasportano con una sola mano e si posizionano con facilità ovunque.

Niente complicazioni, solo divertimento

L’HT-AX7 è facilmente installabile anche con la Sony | Home Entertainment Connect app. Una volta scaricata, l’app ti guida nella procedura iniziale e nella risoluzione dei problemi, consentendoti di gestire il volume, il campo sonoro e altre opzioni, sempre dallo smartphone.

Grazie alla tecnologia Bluetooth®, la connessione dell’HT-AX7 al tuo dispositivo è ottimale e gli speaker wireless posteriori vengono automaticamente associati all’unità principale: ti basta posizionare gli speaker nella stanza, premere Play e immergerti nel suono.

L’ambiente prima di tutto

I prodotti Home Audio di Sony sono concepiti pensando non solo a una straordinaria esperienza sonora, ma anche all’ambiente. Sony si impegna a ridurre la presenza di plastica nei prodotti e negli imballaggi. Il corpo degli speaker usa un materiale prodotto al 100% con PET da riciclo di bottiglie e contiene plastica riciclata. Le singole confezioni sono realizzate con l’esclusivo Original Blended Material, un materiale proprietario di Sony composto da bambù, canna da zucchero e carta riciclata post-consumo. Grazie all’Original Blended Material, siamo riusciti a eliminare la plastica dai nostri imballaggi.

Tutto ciò contribuisce a ridurre l’impronta ecologica, assicurando comunque prestazioni acustiche sorprendenti e un’estetica elegante. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: https://www.sony.net/electronics/eco-hav

Disponibilità

Il sistema HT-AX7 sarà disponibile a partire da settembre 2023.

