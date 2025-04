TEUFEL Cinebar 11 si aggiorna con il suono 3D

Teufel porta l’audio immersivo sulla sua soundbar più amata, mantenendo lo stesso prezzo.

Teufel, lo specialista dell’audio Made in Berlin, aggiorna la sua soundbar più amata, portando il suono 3D a un nuovo livello! La nuova CINEBAR 11 ora offre un’esperienza sonora avvolgente grazie a Dolby Atmos. Incluso anche il subwoofer T 6, sottile e posizionabile con la massima flessibilità. Per un audio ancora più immersivo, è disponibile come optional un set surround completo con diffusori posteriori wireless.

La soundbar più amata, ora con Dolby Atmos

Le soundbar continuano a conquistare gli appassionati di audio – e non c’è da stupirsi. Migliorano il suono del televisore, spesso poco coinvolgente, senza ingombrare. Da anni, la CINEBAR 11 è il modello di maggior successo nella gamma Teufel. Oggi, questa soundbar amatissima riceve un aggiornamento potente: il suono 3D di Dolby Atmos.

Dolby Atmos porta l’audio surround a un livello superiore, aggiungendo al suono una terza dimensione - l'altezza - e creando un palcoscenico sonoro tridimensionale. Il risultato? Un’esperienza ancora più immersiva, con ogni suono perfettamente localizzato nello spazio, per un realismo senza precedenti.

Difficile da vedere, impossibile da ignorare!

Con un’altezza di soli 6 cm e una profondità di 8 cm, la CINEBAR 11 è incredibilmente soWle e quasi imperceWbile quando posizionata davanX alla TV. Anche il montaggio a parete è semplice e immediato, grazie alle staffe integrate.

Le dimensioni compa[e della CINEBAR 11 sono rese possibili dall’affidamento delle basse frequenze al subwoofer esterno T 6, incluso nella dotazione. Discreto ed elegante, si integra perfe[amente nell’ambiente domesXco: può essere posizionato in verCcale accanto al divano

o, se si preferisce, in orizzontale, ada[andosi anche agli spazi so[o il divano. Grazie alla connessione wireless tra soundbar e subwoofer, basta una semplice presa di corrente per godere di bassi potenX e profondi, senza ingombri di cavi.

Make it Surround

Volete qualcosa di più? Che ne dite di diffusori posteriori senza fili? Come il subwoofer, gli altoparlanX satelliX EFFEKT 2 necessitano solo di una connessione di alimentazione e la CINEBAR 11 trasme[e i suoi segnali in modalità wireless. Se optate per un set surround completo al momento dell'acquisto, risparmierete molto rispe[o all'acquisto separato.

Teufel Cinebar 11 in pillole:

Soundbar 2.1 soWle e di alta gamma, ideale per esaltare il suono di TV, giochi e musica. • Dolby Atmos virtuale per un suono 3D cinematografico che sembra provenire anche dall'alto.

Possibilità di o[enere un vero suono surround con i diffusori posteriori wireless EFFEKT 2 opzionali, senza bisogno di far passare cavi per tu[a la stanza

8 driver a lunga escursione ad alte prestazioni, 8 amplificatori di potenza, sistema a 2 vie

Possibilità di selezionare diverse modalità audio (no[e, parlato, ecc.) e impostazioni sonore

Subwoofer T 6 salvaspazio per bassi profondi e precisi, posizionabile in orizzontale so[o il divano o in verXcale, l'immagine sonora può essere ada[ata al posizionamento • Bluetooth con AAC per la trasmissione wireless di musica di alta qualità da smartphone, tablet, PC/notebook (SpoXfy, YouTube ecc.)

HDMI (1 IN, 1 OUT) con 4K pass-through, con supporto per HDR, Dolby Vision, 3D ed eARC e CEC per il funzionamento con il telecomando del televisore, semplice connessione con un unico cavo

Funzionamento tramite telecomando e pulsanX sul disposiXvo, elegante griglia frontale in metallo

display VFD cristallino (dimmerabile), montaggio a parete integrato, ingresso AUX, ingresso digitale oWco, regolazioni audio ed equalizzatore

Prezzi, colori e disponibilità

La CINEBAR 11 “2.1 set” è ora disponibile nel webshop Teufel nei colori bianco e nero al prezzo di 449,99 euro; il subwoofer T 6 è incluso nella fornitura. Se volete qualcosa in più, la soundbar più popolare di Teufel è disponibile anche come set surround CINEBAR 11 “4.1 Set” a soli 749,99 euro.

