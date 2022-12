YLands si aggiorna con l'update 1.11

Bohemia Interactive è entusiasta di annunciare l'uscita dell'aggiornamento 1.11 di Ylands - Crafty Crafts. L'aggiornamento introdurrà loot tables, nuovi mostri e una revisione del menu di crafting, oltre a un nuovo sistema di regali e a una nuovissima interfaccia utente dedicata all'acquisto e alla vendita dei Blueprints. L'aggiornamento 1.11 è disponibile su Steam, MS Store, App Store e Google Play.

New Look, New Loot

Crafty Crafts offre agli Ylander un nuovo modo conveniente per acquistare, vendere e consultare i Blueprint. Anche il processo di salvataggio dei Blueprint è stato ottimizzato, in modo da non dover attendere a lungo per l'acquisizione degli oggetti. È disponibile anche un nuovissimo sistema di regali, che consente ai giocatori di inviare animali domestici, costumi, emote e altro ancora. Nel frattempo, il menu di crafting è ora più veloce e intuitivo. In breve, l'interfaccia utente di Ylands è stata rinnovata ed è più bella che mai.

E cos'è un'avventura senza un po' di casualità? Una delle novità dell'aggiornamento 1.11 è l'offerta di bottini negli incontri casuali, che si presenteranno sotto forma di ricompense, oltre a varie armi potenziate native di ogni regione. Ci sono anche nuovi mostri da tenere d'occhio, un nuovo animale speciale disponibile solo durante le festività natalizie, una nuova toolbox per aiutare i giocatori a generare oggetti con facilità e un importante aggiornamento dello scripting visivo, che rende il processo di creazione un'esperienza più lineare.

"Personalmente, sono davvero soddisfatto delle nuove meccaniche di loot", afferma Aleš Ulm, Project Lead di Ylands. "Quello che si ottiene dai mostri uccisi è ora più randomico e gratificante, e ancora una volta spinge il gioco un po' più vicino al genere RPG".

Lista delle nuove Feature:

- Nuova interfaccia utente dedicata alla navigazione, all'acquisto, alla vendita e al regalo di Blueprint

- Ottimizzazione del processo di salvataggio di Blueprint

- Nuovo sistema di gifting per inviare emote, costumi, animali domestici e Blueprint agli amici

- Revisione del menu di crafting

- Bottino randomizzato nella maggior parte degli incontri casuali e in tutti gli incontri con i nemici

- Nuovi mostri, tra cui pangolin, golem e i fantasmi dei marinai caduti

- Un nuovo animale domestico con cui trascorrere le vacanze

- Una toolbox per generare oggetti, creare elementi di selezione, modificare il terreno e altro ancora

- Nuove immagini in visual scripting

