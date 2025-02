Tennis: match ATP tennisti italiani di oggi giovedì 6 febbraio e dove seguirli in TV

Oggi diversi tennisti italiani sono impegnati in tornei internazionali. Matteo Arnaldi affronta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina a Dallas, mentre Andrea Vavassori sfida Carlos Alcaraz a Rotterdam, dopo aver superato Felix Auger-Aliassime al primo turno. In programma per Vavassori c'è anche il doppio con Simone Bolelli contro i tedeschi Schnaitter e Wallner. La giornata inizia con Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto nel WTA di Cluj-Napoca, opposte rispettivamente alla statunitense Peyton Stearns e alla rumena Ana Bogdan.

Programma delle partite:

Lucia Bronzetti vs. Peyton Stearns : ore 9:00

: ore 9:00 Elisabetta Cocciaretto vs. Ana Bogdan : ore 9:00

: ore 9:00 Andrea Vavassori vs. Carlos Alcaraz : ore 10:00

: ore 10:00 Matteo Arnaldi vs. Alejandro Davidovich Fokina: ore 17:00

Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su Sky Go e NOW.

Matteo Berrettini eliminato al primo turno ATP 500 di Rotterdam - Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno dell'ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano ha affrontato l'olandese Tallon Griekspoor, numero 43 del ranking mondiale, che ha prevalso in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7(2), 7-6(4).Nel primo set, Griekspoor ha dominato, chiudendo 6-3.

ATP Tennis: gli italiani in campo oggi a Rotterdam e Dallas - Oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, diversi tennisti italiani sono impegnati in importanti tornei internazionali. Andrea Vavassori affronta Felix Auger-Aliassime nel primo turno dell'ATP 500 di Rotterdam alle ore 13:00. A seguire, non prima delle 14:30, Matteo Berrettini sfida l'olandese Tallon Griekspoor sullo stesso campo.

Berrettini sfida Griekspoor nel primo turno dell'ATP 500 di Rotterdam - Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo nell'ATP 500 di Rotterdam, affrontando nel primo turno l'olandese Tallon Griekspoor, attualmente numero 43 del ranking mondiale. Per l'italiano, attualmente al 33º posto del ranking ATP, si tratta del primo incontro dopo la sconfitta agli Australian Open contro Holger Rune e la partecipazione alla celebrazione del tennis italiano al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.