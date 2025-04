Dazi USA: Impatto sul Made in Italy tra export, prezzi e occupazione

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'introduzione di dazi del 20% su tutti i prodotti agroalimentari provenienti dall'Unione Europea, con effetto dal 9 aprile 2025. Questa misura avrà conseguenze significative per l'Italia, in particolare per il settore agroalimentare.

Secondo Coldiretti, l'applicazione di questi dazi comporterà un aumento dei prezzi per i consumatori americani stimato in 1,6 miliardi di euro, causando una probabile diminuzione delle vendite e danneggiando le imprese italiane. Inoltre, si prevede un incremento del fenomeno dell'"italian sounding", ovvero la diffusione di prodotti che imitano quelli italiani senza rispettarne la qualità e l'autenticità. Coldiretti sottolinea la necessità di una soluzione diplomatica a livello europeo per affrontare questa situazione.

Federvini esprime profonda preoccupazione, evidenziando che il comparto di vini, spiriti e aceti italiani esporta verso gli Stati Uniti per un valore superiore ai 2 miliardi di euro, coinvolgendo 40.000 imprese e oltre 450.000 lavoratori lungo l'intera filiera. L'associazione teme che l'aumento dei prezzi non si limiterà ai dazi imposti, ma si estenderà a tutta la catena commerciale, con impatti rilevanti anche su consumatori e operatori americani.

Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, osserva che, sebbene la notizia non sia positiva, il Parmigiano Reggiano è un prodotto premium e l'aumento del prezzo non porta automaticamente a una riduzione dei consumi. Bertinelli sottolinea che il Parmigiano Reggiano non è in reale concorrenza con i formaggi locali americani e che imporre dazi su questo prodotto aumenta solo il prezzo per i consumatori americani, senza proteggere realmente i produttori locali.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso preoccupazione per le pesanti ripercussioni che i nuovi dazi avranno sui produttori italiani, sottolineando la necessità di fare ogni sforzo per evitare una guerra commerciale. Meloni non esclude "adeguate risposte" per difendere i prodotti italiani.

Inoltre, secondo Confindustria, l'introduzione di questi dazi potrebbe comportare una riduzione del PIL italiano dello 0,6% nel 2025, con il rischio di una migrazione delle aziende verso altri mercati.

Donald Trump impone dazi reciproci: ecco i calcoli del Presidente USA - Il 2 aprile 2025, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'introduzione di dazi "reciproci" su una vasta gamma di importazioni, con l'obiettivo di correggere quelli che ha definito squilibri commerciali sfavorevoli agli USA. Questi dazi prevedono un'aliquota minima del 10% su tutte le importazioni, con tariffe più elevate per specifici paesi: 34% per la Cina, 20% per l'Unione Europea, 46% per il Vietnam, 31% per la Svizzera e altre percentuali variabili per altre nazioni.

Donald Trump annuncia i dazi: È la nostra età dell'oro - Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato il "Liberation Day" durante un evento al Rose Garden della Casa Bianca. Ha introdotto una serie di dazi reciproci, affermando che gli Stati Uniti applicheranno tariffe sulle importazioni provenienti da paesi che impongono dazi più elevati sui prodotti americani.

Meloni sui dazi USA: gravi effetti per produttori italiani ed export agroalimentare - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso preoccupazione riguardo all'introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, sottolineando che tali misure avrebbero "risvolti pesanti per i produttori italiani". Durante la cerimonia di consegna del Premio Maestro dell'Arte della Cucina Italiana nel cortile d'onore di Palazzo Chigi, Meloni ha evidenziato che gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato di destinazione per i prodotti italiani, con un export aumentato del 17% nel 2024.