NBA 2K25 Stagione 6: Tracy “T-Mac” McGrady

L'atleta protagonista della Stagione 6, Tracy “T-Mac” McGrady, porta il suo talento e la sua straordinaria abilità esplosiva di segnare in NBA 2K25 a partire da questo venerdì.

Oggi, 2K ha annunciato che la Stagione 6 di NBA® 2K25 offrirà nuove ricompense, oggetti cosmetici, Teammotes e molto altro in La mia CARRIERA, MyTEAM e The W Online, disponibile da questo venerdì, 4 aprile.

L’atleta protagonista di questa stagione, il grande Tracy McGrady, ha dominato le classifiche con il suo tiro inarrestabile e la sua straordinaria capacità di segnare. Nella Stagione 6, i giocatori potranno sfruttare le sue abilità per guidare la propria squadra verso la vittoria nei Playoff NBA, guadagnando XP e scalando la classifica delle ricompense. Dovranno dimostrare di essere all’altezza di T-Mac, che vanta una carriera quindicennale, per ottenere tutte le ricompense della Stagione 6.

I premi e i nuovi aggiornamenti includono:

La mia CARRIERA: La Stagione 6 offre una serie di nuove ricompense per migliorare lo stile e il gioco in vista di una storica corsa ai playoff. Guadagnando XP a ogni partita completata, i giocatori potranno sbloccare la mascotte Crunch dei Minnesota Timberwolves al livello 20, i Calzettoni Potenziati REC (+15% REP Bonus) al livello 21, i Dread gioiello al livello 23, la skin Hooded Stealth Figure al livello 39, un +1 Cap Breaker (Next Gen) al livello 40 e molto altro lungo il percorso. Infine, i giocatori potranno sconfiggere gli avversari con le nuove Teammotes e divertirsi con una serie di nuovi eventi.

La Stagione 6 offre una serie di nuove ricompense per migliorare lo stile e il gioco in vista di una storica corsa ai playoff. Guadagnando XP a ogni partita completata, i giocatori potranno sbloccare la mascotte dei Minnesota Timberwolves al livello 20, i (+15% REP Bonus) al livello 21, i al livello 23, la skin al livello 39, un (Next Gen) al livello 40 e molto altro lungo il percorso. Infine, i giocatori potranno sconfiggere gli avversari con le nuove e divertirsi con una serie di nuovi eventi. MyTEAM : nella Stagione 6 i giocatori potranno creare una squadra di leggende assolute, fare miracoli sul campo con la carta Diamante Luka Doncic di livello 1, che funge anche da carta Evo e che può essere potenziata fino al grado Diamante Rosa. Raggiungendo il livello 10, i giocatori potranno sfruttare la versatilità della carta Diamante Rosa Robert Williams III, mentre al livello 20 otterranno una carta Galaxy Opale Rafer Alston e al livello 30 una Materia Oscura Grant Hill. Coloro che raggiungeranno il livello 40 verranno ricompensati per il loro impegno con un 100 OVR Tim Duncan. Altre ricompense includono un Graffiti Basketball al livello 18, un Pacchetto Opzione Badge Hall of Fame al livello 32, un Materia Oscura Premium Player Door Game al livello 37 e molto altro. Inoltre, i giocatori potranno portare MyTEAM sempre con sé grazie a NBA® 2K25: MyTEAM su iOS e Android.

: nella Stagione 6 i giocatori potranno creare una squadra di leggende assolute, fare miracoli sul campo con la carta Diamante Luka Doncic di livello 1, che funge anche da carta Evo e che può essere potenziata fino al grado Diamante Rosa. Raggiungendo il livello 10, i giocatori potranno sfruttare la versatilità della carta Diamante Rosa Robert Williams III, mentre al livello 20 otterranno una carta Galaxy Opale Rafer Alston e al livello 30 una Materia Oscura Grant Hill. Coloro che raggiungeranno il livello 40 verranno ricompensati per il loro impegno con un 100 OVR Tim Duncan. Altre ricompense includono un Graffiti Basketball al livello 18, un Pacchetto Opzione Badge Hall of Fame al livello 32, un Materia Oscura Premium Player Door Game al livello 37 e molto altro. Inoltre, i giocatori potranno portare MyTEAM sempre con sé grazie a NBA® 2K25: MyTEAM su iOS e Android. The W Online** : La stagione 2025 della WNBA è alle porte e i giocatori possono balzare in The W e competere per ottenere nuove ricompense. Tra le novità troviamo l’abito in maglia di Sheryl Swoopes, un manicotto verde, un casco da competizione Anti Social Club, una carta Jersey dei Golden State Valkyries, set di indumenti, Benefici Distintivo e molto altro!

: La stagione 2025 della WNBA è alle porte e i giocatori possono balzare in The W e competere per ottenere nuove ricompense. Tra le novità troviamo l’abito in maglia di Sheryl Swoopes, un manicotto verde, un casco da competizione Anti Social Club, una carta Jersey dei Golden State Valkyries, set di indumenti, Benefici Distintivo e molto altro! Season 6 Pro Pass : Gioca come se fosse la Gara 7 delle finali con il Pro Pass della Stagione 6 che offre 40 livelli aggiuntivi di ricompense, tra cui premi extra per La mia CARRIERA, potenti carte MyTEAM, utili oggetti monouso e molto altro. I giocatori potranno scendere in campo come veri professionisti con ricompense automatiche, tra cui Materia Oscura John Wall, Mascotte Sir C.C. dei Cleveland Cavaliers, Pantaloni della tuta Blue Digi a gamba unica. Tra le altre ricompense sbloccabili nella Stagione 6 ci sono: la Maglia di Tracy McGrady dei Toronto Raptors, il Pacchetto Opzione Premium 95+ OVR (2), la Mascotte ‘Slamson’ dei Sacramento Kings, il Pacchetto Opzione Premium 99+ OVR, la figura Gold Emissive Hooded Stealth… e molto altro!

: Gioca come se fosse la Gara 7 delle finali con il Pro Pass della Stagione 6 che offre 40 livelli aggiuntivi di ricompense, tra cui premi extra per La mia CARRIERA, potenti carte MyTEAM, utili oggetti monouso e molto altro. I giocatori potranno scendere in campo come veri professionisti con ricompense automatiche, tra cui Materia Oscura John Wall, Mascotte Sir C.C. dei Cleveland Cavaliers, Pantaloni della tuta Blue Digi a gamba unica. Tra le altre ricompense sbloccabili nella Stagione 6 ci sono: la Maglia di Tracy McGrady dei Toronto Raptors, il Pacchetto Opzione Premium 95+ OVR (2), la Mascotte ‘Slamson’ dei Sacramento Kings, il Pacchetto Opzione Premium 99+ OVR, la figura Gold Emissive Hooded Stealth… e molto altro! 2K Beats: La colonna sonora di NBA 2K25 nella Stagione 6 presenta una playlist esclusiva curata da Top Dawg Entertainment, la celebre etichetta discografica indipendente americana fondata nel 2004 da Anthony "Top Dawg" Tiffith, insieme a una nuova collezione di indumenti TDE. La playlist conta 13 tracce con i successi di artisti del calibro di Doechii, SZA, Jay Rock, ScHoolboy Q, Ray Vaughn e Isaiah Rashad. I giocatori potranno inoltre ascoltare in esclusiva “Mop It Up” di Doechii solo in NBA 2K25.

Per tutti i dettagli sulla Stagione 6 di NBA 2K25 date un'occhiata all'ultimo aggiornamento Courtside Report. NBA 2K25 è disponible per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo

NBA 2K25 Stagione 5 - Affronta la fine della stagione regolare NBA con premi completamente nuovi, carte MyTEAM ispirate agli Anime e molto altro ancora. La superstar della San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, arriva ufficialmente nella Stagione 5 il prossimo venerdì.

NBA 2K25 Stagione 4 - NBA 2K25 Stagione 4: festeggia l'anno nuovo e preparati per l'NBA All-Star Weekend con nuove ricompense, eventi, nuovi outfit e molto altro ancora. Shai Gilgeous-Alexander, superstar degli Oklahoma City Thunder e icona di stile, è il protagonista della quarta stagione.

NBA 2K25 Stagione 3 - L'atleta di copertina Vince Carter guida la Stagione 3 con ricompense festive e il lancio di NBA 2K25: MyTEAM su mobile Oggi 2K ha annunciato che la Stagione 3 di NBA 2K25 è quasi arrivata, offrendo una serie di nuovissime ricompense festive in La mia CARRIERA, MyTEAM, The W Online e altro ancora, giusto in tempo per le feste, disponibili da venerdì 29 novembre.