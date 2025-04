NINTENDO SWITCH 2 USCIRÀ IL 5 GIUGNO

Nintendo Switch 2 arriverà il 5 giugno 2025 e porterà con sé nuovi modi di giocare e di mettere in comunicazione i giocatori. Scopri i nuovi controller Joy-Con 2, completamente riprogettati, ognuno dei quali può essere usato come un mouse nei giochi compatibili, e che si collega di scatto alla console grazie a connettori magnetici. Goditi l’elevata potenza di calcolo della console, capace di offrire una grafica più nitida e colori più vividi su uno schermo più grande. Sia giocando ai nuovi giochi per Nintendo Switch 2, che ai titoli compatibili presenti nel catalogo di Nintendo Switch, potrai connetterti e giocare con amici e familiari in nuovi e sorprendenti modi!“Nintendo Switch 2 è la nuova evoluzione della piattaforma da gioco casalinga che si può portare ovunque, frutto di otto anni di gioco e di scoperte iniziati con Nintendo Switch”, ha dichiarato il Presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa. “Con le sue nuove funzioni che espandono le possibili esperienze di gioco, credo fermamente che Nintendo Switch 2 sia un grosso passo avanti nella nostra missione portare un sorriso sul volto di chiunque entri in contatto con Nintendo.”

La confezione di Nintendo Switch 2 include i seguenti elementi:

Console Nintendo Switch 2

Controller Joy-Con 2 (L+R)

Impugnatura Joy-Con 2

Laccetti per Joy-Con 2

Base per Nintendo Switch 2

Cavo HDMI ad altissima velocità

Blocco alimentatore per Nintendo Switch 2

Cavo di ricarica USB-C

Sfreccia nel mondo di Nintendo Switch 2 con il pacchetto Nintendo Switch 2 + Mario Kart World1, che include una console e un codice download per Mario Kart World, disponibile per Nintendo Switch 2 al lancio, il 5 giugno.

La presentazione Nintendo Direct di oggi ha svelato una grande quantità di dettagli hardware, di funzioni della console e di giochi in arrivo per Nintendo Switch 2 sia da Nintendo che da editori third-party. Il Nintendo Direct completo è disponibile qui: https://www.nintendo.com/it-it/nintendodirect.

GameChat: nuovi modi di giocare in compagnia, tutti assieme

Grazie alla nuova funzione online GameChat 2, gli utenti potranno giocare e parlare tra loro come se fossero tutti nella stessa stanza, anche se sono lontani. Che sia festeggiare una vittoria o un semplice saluto, GameChat permette ad amici online in tutto il mondo di sentirsi seduti fianco a fianco sullo stesso divano. Una volta abilitata GameChat, i giocatori potranno iniziare una chat con gli amici in ogni momento, semplicemente premendo il pulsante C sul controller Joy-Con 2 destro. Il microfono integrato nella console può essere usato per la chat vocale durante i giochi da un massimo di 12 utenti in luoghi differenti. Fino a quattro amici possono condividere il loro schermo e, collegando una telecamera USB-C compatibile come la telecamera per Nintendo Switch 2 (venduta separatamente), possono usare anche la chat video, per vedere il proprio volto e quello degli altri mentre esultano, gridano o ridono giocando. Altri amici possono aggiungersi alla chat, ma solo con l’audio. Fino a fine marzo 2026, tutti potranno usare GameChat senza necessità di essere iscritti a Nintendo Switch Online. Dopo tale data, sarà necessaria un'iscrizione a Nintendo Switch Online.

Iniziando una sessione di GameChat, l’utente invita altri utenti della sua lista di amici. Misure di sicurezza, come la possibilità di segnalare una persona durante la sessione, sono state implementate per consentire ai giocatori di godersi l’esperienza della chat in sicurezza. Inoltre, Nintendo riconosce l’importanza del ruolo che genitori e tutori legali ricoprono riguardo alle esperienza online dei loro figli, perciò i minori di 16 anni dovranno ottenere il permesso di un genitore o tutore legale per usare GameChat, tramite una versione aggiornata della app Filtro famiglia per Nintendo Switch.

Una moltitudine di nuove funzioni ed esperienze

Uno schermo grande e brillante che visualizza movimenti fluidi

Nintendo Switch 2, pur mantenendo lo stesso spessore di Nintendo Switch, è dotato di un grande schermo LCD integrato da 7,9 pollici, capace di supportare la risoluzione Full HD a 1080p. Anche in modalità portatile, Nintendo Switch 2 offre un’esperienza di gioco viva e dettagliata, assieme a una grafica fluida che mette in risalto i movimenti e le espressioni facciali dei personaggi.

I controller Joy-Con 2 si collegano alla console con uno “scatto”

I Joy-Con 2, i controller per Nintendo Switch 2 progettati ex novo, si collegano alla console Nintendo Switch 2 magneticamente. In aggiunta, ogni controller Joy-Con 2 può essere utilizzato come fosse un mouse, facendolo scorrere su superfici come un tavolo o i propri pantaloni. Possono essere usati in molti modi diversi, compresi i giochi in cui bisogna prendere la mira.

Un nuovo stand regolabile a piacere e una nuova porta USB-C

L’angolazione del nuovo, stabile stand sul retro della console Nintendo Switch 2 può essere regolata a piacimento, permettendo ai giocatori di trovare l’angolo di visualizzazione ideale. Mentre Nintendo Switch ha una sola porta USB-C sul lato inferiore della console, Nintendo Switch 2 ne ha una anche sul lato superiore, il che rende possibile usare il blocco alimentatore incluso per caricare la console mentre si gioca in modalità da tavolo. Collegando una telecamera USB-C compatibile, come la telecamera per Nintendo Switch 2, è poi possibile usare la chat video con GameChat.

Velocità di calcolo e prestazioni grafiche elevate

Nintendo Switch 2 offre prestazioni di CPU e GPU significativamente aumentate rispetto a Nintendo Switch, il che dà adito ad una velocità di calcolo più elevata e a un gameplay graficamente più avanzato. È anche possibile ottenere grafiche più definite e tempi di caricamento ridotti.

Suono cristallino e audio spaziale 3D

Su Nintendo Switch 2 l’audio è più chiaro e naturale, con un bilanciamento migliorato delle frequenze. Quando si gioca in modalità portatile o da tavolo, si potrà apprezzare a fondo l’atmosfera dei giochi grazie a un audio immersivo e tridimensionale.

Memoria di sistema da 256 GB

La memoria di sistema di Nintendo Switch 2, destinata a ospitare giochi in versione scaricabile e dati di salvataggio, è di 256 GB, ovvero 8 volte la capacità di archiviazione di Nintendo Switch. Per ulteriore spazio di archiviazione, Nintendo Switch 2 utilizza solo schede microSD Express, che garantiscono velocità di lettura e di scrittura più elevate rispetto alle precedenti schede microSD.

Anche giochi per Nintendo Switch sono compatibili con Nintendo Switch 2

Oltre che ai titoli esclusivi per Nintendo Switch 2, con Nintendo Switch 2 puoi giocare anche ai giochi per Nintendo Switch compatibili, in versione scaricabile o su scheda. Alcuni giochi per Nintendo Switch potrebbero non essere supportati o pienamente compatibili con Nintendo Switch 2. I controller Joy-Con e gli accessori per Nintendo Switch, come il Nintendo Switch Pro Controller, saranno utilizzabili anche con Nintendo Switch 2, in collegamento wireless con la console. For ulteriori informazioni sulla compatibilità dei giochi e degli accessori per Nintendo Switch, visita il sito Nintendo.

La nuova base per Nintendo Switch 2

Collegando la base per Nintendo Switch 2 a una TV è possibile sfruttare una risoluzione video fino a 4K e giocare con frame rate fino a 120 fps con i titoli e le TV compatibili.

Più persone possono giocare con una sola copia grazie a GameShare

Con GameShare, un nuova funzione di Nintendo Switch 2, i giocatori possono condividere e giocare lo stesso gioco con altri che non lo hanno. Se una persona ha una console Nintendo Switch 2 e una copia di un gioco compatibile con GameShare, può invitare altri a giocare temporaneamente in comunicazione locale, con la loro console Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch. Tra console Nintendo Switch 2, GameShare può essere usato anche assieme a GameChat per il gioco online, in modo da poter usare la chat con gli altri divertendosi tutti con lo stesso gioco.

Le schede di gioco virtuali aggiungono vantaggi ai giochi in versione scaricabile

Grazie alle schede di gioco virtuali i giocatori possono facilmente gestire i giochi acquistati in versione scaricabile, giocare titoli su console diverse e persino prestare o avere in prestito giochi. Il menu delle schede di gioco virtuali mostra tutti i giochi acquistati con l’account Nintendo dell’utente, in modo da poter facilmente accedere ai giochi e caricarli sulla console. Una volta caricata una scheda di gioco virtuale sulla console, si può giocare anche senza essere connessi a Internet. Anche gli altri utenti presenti sulla console possono usare quel titolo. Inoltre i giochi in versione scaricabile possono essere prestati o presi in prestito tra i membri dello stesso gruppo famiglia dell’account Nintendo, sotto forma di schede di gioco virtuali, tramite la comunicazione wireless locale.

Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online 2 sarà disponibile su Nintendo Switch 2. Su Nintendo Switch 2 i giocatori iscritti a Nintendo Switch Online potranno usare funzioni come GameChat, oltre alla già esistente gamma di funzioni online. Per un periodo di tempo limitato, gli utenti di Nintendo Switch 2 avranno accesso a GameChat senza bisogno di un’iscrizione a Nintendo Switch Online, grazie all’offerta di benvenuto per GameChat, che durerà fino al 31 marzo 2026. Dopo tale data, per usare GameChat sarà necessaria un'iscrizione a Nintendo Switch Online. In aggiunta, per i possessori di Nintendo Switch 2, al lancio della console sarà disponibile anche Nintendo GameCube – Nintendo Classics. Con un’iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo e una console Nintendo Switch 2 sarà possibile accedere a una sempre crescente collezione di titoli classici per Nintendo GameCube, con una qualità grafica e una risoluzione maggiore rispetto agli originali. La lineup di giochi classici disponibile al lancio comprenderà F-ZERO GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker e SOULCALIBUR II. Oltre a questi titoli classici, sarà disponibile all’acquisto*3, per i membri di Nintendo Switch Online, uno speciale controller wireless realizzato a imitazione dell’originale controller per Nintendo GameCube.

Una varietà di funzioni di accessibilità

Oltre alla funzioni di accessibilità già presenti su Nintendo Switch, per supportare i molteplici stili di gioco degli utenti, Nintendo Switch 2 offre una gamma di nuove funzioni di accessibilità, tra cui la possibilità di regolare le dimensioni del testo, abilitare la lettura dei testi a schermo tramite sintesi vocale e funzioni di conversione voce-testo all’interno di GameChat.

Un’esperienza di gioco sicura su Nintendo Switch 2

Grazie all’app Filtro famiglia per Nintendo Switch, i genitori possono seguire comodamente l’attività di gioco dei loro bambini sul loro dispositivo smart, per tenere d’occhio i giochi usati o impostare il tempo massimo di utilizzo giornaliero della console. Per quanto riguarda GameChat, prima di avviare una chat i bambini di età inferiore a 16 anni dovranno chiedere il permesso a un genitore o tutore legale sull’app Filtro famiglia per Nintendo Switch, il che rende possibile per genitori e tutori legali gestire in tutta sicurezza l’esperienza in chat dei loro figli.

Nuovi giochi per una nuova console

Nintendo Switch 2 sarà accompagnato al lancio da giochi che esalteranno le sue funzionalità e permetteranno a tutti di partire di slancio. Da nuovi titoli esclusivi per la console, come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, a esperienze emozionanti come EA SPORTS Madden NFL e Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, fino a versioni aggiornate di giochi per Nintendo Switch come Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV e Sid Meier’s Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition, c’è un sacco da giocare e da condividere.

Schiaccia l’acceleratore a tavoletta in Mario Kart World, una nuovissima esperienza ambientata in un vasto mondo interconnesso. Gareggia senza sosta su percorsi collegati tra loro, per vivere le corse di Mario Kart come mai prima d’ora. Fino a 24 giocatori possono partecipare a una corsa. Partecipa alla nuova modalità Sopravvivenza, sfrecciando su più percorsi consecutivi, attraversando portali e senza fare soste! Se un giocatore passa un portale ma occupa una posizione troppo bassa in graduatoria, sarà eliminato dalla gara. Nella modalità Corsa libera, invece, è possibile uscire dal tracciato e guidare in qualsiasi direzione si voglia, esplorando le aree che più incuriosiscono e scattando foto in punti panoramici con un gruppo di amici. Mario Kart World sfreccerà su Nintendo Switch 2 il 5 giugno. Ulteriori dettagli verranno rivelati nella presentazione Mario Kart World Direct il 17 aprile alle ore 15.

Preparati per Donkey Kong Bananza, una nuova avventura su piattaforme in 3D, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2. Spacca, sfonda e scala praticamente tutto quel che si trova sulla via di DK, ribalta interi pezzi di terreno per lanciarti in un’esplorazione senza limiti. Più cose demolisci con i tuoi potenti pugni, più aree riuscirai a scoprire. Catapultati in quest’avventura piena di caos, sorprese e banane, quando Donkey Kong Bananza piomberà su Nintendo Switch 2 il 17 luglio.

Per sfruttare le nuove caratteristiche di Nintendo Switch 2, i giochi in versione scaricabile e su scheda pubblicati per Nintendo Switch riceveranno, a pagamento, pacchetti upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition, che offrirà grafica migliorata, contenuti in esclusiva e nuove esperienze di gameplay.

Partecipa alla festa in Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, con nuove modalità di gioco e minigiochi che sfruttano i comandi stile mouse, il microfono integrato nella console e la telecamera per Nintendo Switch 2 (venduta separatamente). Invita gli amici*4 a partecipare al Bowser Show, un game show con confronti a squadre 2 contro 2 e sfide fisiche! Attenzione, però: il team perdente potrebbe doversela vedere con le domande di Bowser in persona! Preparati a scoprire cosa c’è di nuovo nella festa all’uscita del gioco, il 24 luglio.

Guarda il regno di Hyrule con occhi diversi in The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition, disponibile con prestazioni migliorate su Nintendo Switch 2. Frame rate più fluido, tempi di caricamento ridotti e grafica migliorata rinnoveranno la tua esperienza in queste avventure, per cui i giocatori adesso avranno un aiuto in più. È anche previsto un aggiornamento a Nintendo Switch App*5 (in precedenza conosciuta come l’app Nintendo Switch Online) intitolato ZELDA NOTES. Questo servizio specifico per il gioco, in esclusiva per le Nintendo Switch 2 Edition dei due titoli, aiuterà i giocatori a spostarsi tra i vari luoghi, trovare sacrari difficili da raggiungere o scovare Korogu, e includerà anche un commento da parte della Principessa Zelda in persona, non incluso nei giochi originali. Entrambi i giochi aggiornati saranno disponibili al lancio di Nintendo Switch 2, il 5 giugno!

L’avventura su piattaforme 3D di Kirby verrà aggiornata in ottica Nintendo Switch 2 con Kirby e la terra perduta – Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale. Un misterioso meteorite si schianta sul mondo di Kirby e la terra perduta, rivelando una nuova storia. Dopo che un grande meteorite ha colpito il mondo, Kirby deve usare le sue potenti abilità, incluse nuove varianti della boccomorfosi, per farsi strada attraverso luoghi inesplorati in un’emozionante avventura. Il pacchetto upgrade includerà nuovi contenuti, interamente giocabili in single player e in co-op locale, nonché prestazioni migliorate per l’intero gioco. Salta nel mondo astrale di Kirby quando arriverà il 28 agosto.

Samus Aran, la migliore cacciatrice di taglie della galassia, farà il suo ritorno in Metroid Prime 4: Beyond. Il gioco uscirà sia per Nintendo Switch che per Nintendo Switch 2, e quest’ultima versione permetterà di usare sia i comandi tradizionali che i comandi stile mouse dei Joy-Con 2, garantendo una maggiore precisione nel prendere la mira con il Braccio Cannone di Samus, oltre a grafica e prestazioni migliorate. È possibile scegliere tra Modalità Qualità e Modalità Prestazioni, che supportano entrambe l’HDR, a seconda delle proprie preferenze e del proprio stile di gioco. Esplora l’immersivo mondo di gioco in 4K a 60 fps, oppure goditi un’azione più fluida in Full HD a 120 fps, quando il gioco arriverà nel corso del 2025.

In Leggende Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition, potrai goderti la tua avventura a Luminopoli su Nintendo Switch 2 ad una risoluzione e un frame rate più alti. In arrivo a fine 2025.

L’uscita di Kirby Air Riders, un nuovissimo titolo che prende origine dal classico gioco di corse per Nintendo GameCube Kirby Air Ride, e dalla mente di Masahiro Sakurai, director della serie Super Smash Bros., è stata annunciata per quest’anno. Nell’emozionante trailer si è potuto vedere Kirby, a bordo della sua Stella Warp, gareggiare su un tracciato assieme ad altri rider su una varietà di veicoli. Kirby Air Riders arriverà su Nintendo Switch 2 nel 2025.

Usa i comandi stile mouse dei Joy-Con 2 e vivi una nuova esperienza con Drag x Drive. Un nuovo gioco online 3 contro 3, Drag x Drive (pronunciato “Drag and Drive”) sfida i giocatori e usare i comandi stile mouse con entrambi i Joy-Con 2 contemporaneamente, per sterzare, avanzare, fare trick ed effettuare giocate come schiacciare a canestro. Preparati a scendere in campo quando Drag x Drive arriverà su Nintendo Switch 2 quest’estate.

Anche se è comprensibile che i giocatori non vedano l’ora di partire a razzo con Nintendo Switch 2, possono anche prendersi del tempo per esplorare tutte le varie caratteristiche e i dettagli offerti dalla nuova console. I giocatori possono infatti visitare un’esposizione virtuale con Nintendo Switch 2 Welcome Tour, e dare uno sguardo approfondito a quel che rende Nintendo Switch 2 una console da gioco unica. Attraverso tech demo, minigiochi e altri tipi di interazione, i giocatori potranno scoprire ogni particolare della console in modi altrimenti impossibili. Nintendo Switch 2 Welcome Tour sarà disponibile all’acquisto nel Nintendo eShop al lancio di Nintendo Switch 2, il 5 giugno

Giochi entusiasmanti di sviluppatori ed editori di tutto il mondo

Da enormi successi come SPLIT FICTION e ELDEN RING a titoli sportivi di punta come Madden NFL e NBA 2K e giochi attesissimi dai fan, come Hades II e Borderlands 4, su Nintendo Switch 2 i giocatori possono trovare una gamma completa di esperienze di gioco. Ecco alcuni dei titoli di terze parti in arrivo su Nintendo Switch 2.

The Duskbloods: le lacrime della luna scorreranno per uno e uno solo in The Duskbloods, un nuovissimo titolo multiplayer di FromSoftware, i creatori di DARK SOULS e ELDEN RING. Disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2, The Duskbloods arriverà l’anno prossimo. Scopri di più nella nostra nuova serie di interviste agli sviluppatori, “Creator’s Voice”, con il director del gioco Hidetaka Miyazaki. La versione in inglese verrà pubblicata il 4 aprile. La traduzione italiana sarà disponibile prossimamente.

Hades II: combatti al di là degli Inferi e sfida il Titano del Tempo nei panni della Principessa dell’Oltretomba in questo mistico seguito del dungeon crawler rogue-like originale. Hades II permette ai giocatori di esplorare un mondo ancora più grande e profondo con l'appoggio della piena potenza dell’Olimpo, in una vasta trama che si dipana senza sosta a ogni successo e fallimento. La versione per console del gioco arriverà in anteprima su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, sfruttando appieno la maggiore risoluzione del display della nuova console e con un’azione fluida con un target di 60 frame al secondo. Maggiori dettagli su Hades II verranno condivisi nel corso di quest’anno.

EA SPORTS Madden NFL e EA SPORTS FC: EA SPORTS riunisce i fan di tutto il mondo, sia sul campo da calcio sia su quello da football. EA SPORTS Madden NFL e EA SPORTS FC arriveranno su Nintendo Switch 2.

NBA 2K e WWE 2K: domina il campo e il ring con NBA 2K e WWE 2K, in arrivo su Nintendo Switch 2.

Hyrule Warriors: L'era dell’esilio è un nuovo capitolo della serie Hyrule Warriors, sviluppato da Koei-Tecmo Games in collaborazione con Nintendo. Nel gioco si affrontano epiche battaglie contro orde di nemici nel corso di una storia ambientata nel lontano passato di Hyrule, ai tempi della Guerra dell’esilio che funge da prologo per gli eventi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. I fan di The Legend of Zelda e chi ha giocato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom potranno godersi il brivido della battaglia e scoprire una storia che fa parte del canone della serie e che ha come protagonisti la principessa Zelda, re Raul e altri personaggi familiari. Combatti per il futuro di Hyrule in Hyrule Warriors: L’era dell’esilio, in arrivo su Nintendo Switch 2 quest’inverno!

SPLIT FICTION: salta tra il mondo della fantascienza e quello del fantasy in questa avventura cooperativa d'azione, in cui le scrittrici Mio e Zoe sono rimaste intrappolate in una simulazione delle loro storie. SPLIT FICTION tiene i giocatori con il fiato sospeso con momenti strani e inaspettati in cui devono coordinarsi e lavorare insieme per superare le sfide. I giocatori possono anche invitare un amico a giocare gratuitamente tramite cross-play su Nintendo Switch 2 con il Pass amici*6. Lanciati in azione in SPLIT FICTION, disponibile al lancio di Nintendo Switch 2.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition: per la prima volta, i giocatori Nintendo possono calarsi nei panni di V, un mercenario deciso a diventare un cyberpunk leggendario a Night City. Grazie alla potenza di calcolo e alle prestazioni grafiche di Nintendo Switch 2, ogni vicolo illuminato dai neon e ogni sparatoria sono più immersivi che mai. Con questa edizione, i giocatori possono godersi l’esperienza di Cyberpunk 2077 completa, formata dal gioco base e dall’acclamata espansione Phantom Liberty. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sarà disponibile al lancio di Nintendo Switch 2.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE: scopri una rivisitazione moderna di uno dei giochi più iconici di tutti i tempi su Nintendo Switch 2. In questa avventura ambientata a Midgar, i giocatori si immergeranno in un'esperienza di gioco a sé stante creata per gli appassionati di RPG alla ricerca di personaggi indimenticabili, una storia avvincente e un sistema di battaglia strategico che fonde l'azione in tempo reale con il combattimento basato su comandi. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, che include FF7R EPISODE INTERmission, una storia aggiuntiva che si svolge durante gli eventi del gioco e in cui i giocatori combattono per il futuro del pianeta, è in arrivo su Nintendo Switch 2.

Street Fighter 6: scopri la nuova evoluzione di Street Fighter in Street Fighter 6, che può contare su tre modalità di gioco distinte, nuove meccaniche e una grafica migliorata. Fatti strada fino alla vetta con nuove modalità esclusive per Nintendo Switch 2, come la possibilità di sfidarsi One on One*4 in comunicazione locale wireless e gli Avatar Match. Goditi nuove modalità che sfruttano i controller Joy-Con 2 come Gyro Battle e Sfida calorie. Inoltre, al lancio saranno disponibili tre nuove statuette amiibo e 22 carte amiibo. La Street Fighter 6 Years 1-2 Fighter Edition e la versione scaricabile di Street Fighter 6 saranno entrambe disponibili al lancio di Nintendo Switch 2.

Sid Meier’s Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition: guida il corso della storia in Sid Meier’s Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition. Con nuovi comandi stile mouse che offrono un'esperienza più intuitiva, le tue decisioni daranno forma all’eredità culturale del tuo impero. Costruisci città e meraviglie architettoniche, migliora la tua civiltà con scoperte tecnologiche e conquista o coopera con civiltà rivali mentre esplori il mondo. Che tu scelga di seguire la storia o di forgiare il tuo percorso, crea un'eredità che riecheggi attraverso i secoli in Sid Meier’s Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition, disponibile al lancio di Nintendo Switch 2.

Hogwarts Legacy: immergiti nell’atmosfera della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts come mai prima d’ora con Hogwarts Legacy, che è stato aggiornato con il supporto ai comandi stile mouse dei Joy-Con 2, audio e grafica migliorati, caricamenti delle mappe velocissimi e comandi per Nintendo Switch 2. I giocatori possono diventare il centro della propria avventura in questo gioco di ruolo d'azione open-world, scoprendo creature magiche, personalizzando il proprio personaggio, padroneggiando gli incantesimi e diventando la strega o il mago che hanno sempre desiderato essere. Riscopri la magia con Hogwarts Legacy, disponibile al lancio di Nintendo Switch 2.

BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster: segui quattro Guerrieri della luce nel loro viaggio per risvegliare i cristalli elementali in questa versione rimasterizzata in HD del capolavoro per Nintendo 3DS BRAVELY DEFAULT. Prova un gioco di ruolo che aggiunge nuova profondità alle classiche battaglie a turni con l'introduzione del sistema “Brave e Default” e offre una serie di opzioni per personalizzare i tuoi personaggi con oltre 20 classi uniche. Il gioco include anche miglioramenti dell’esperienza di gioco e due nuovi minigiochi che sfruttano i comandi stile mouse di Nintendo Switch 2. BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster sarà disponibile su Nintendo Switch 2 al lancio.

Borderlands 4: affronta stravaganti nemici mentre vai a caccia di bottini su Kairos, un pericoloso nuovo pianeta, in Borderlands 4. Trasformati in una forza inarrestabile e annienta i nemici con un arsenale di armi. Sfida abilmente la morte, in agguato da ogni direzione, mentre sfoggi la tua abilità planando, schivando, usando il rampino e altro ancora. Lanciati in azione quando Borderlands 4 sbarcherà su Nintendo Switch 2, nel 2025.

Tante altre avventure ti attendono in una serie di titoli nuovi e aggiornati, tra cui...

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4: due leggendari giochi Activision tornano con nuovi skater, trick più spettacolari, una colonna sonora più emozionante e, per la prima volta in oltre un decennio, nuove aree! Tuffati nel multiplayer online cross-platform e riscopri*6 il divertimento classico. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 arriverà su Nintendo Switch 2 quest’estate. ELDEN RING Tarnished Edition: con oltre 28 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ELDEN RING è un pluripremiato gioco di ruolo d'azione ambientato in un autentico mondo dark fantasy. Esplora insidiosi dungeon e affronta epici scontri con i boss. ELDEN RING Tarnished Edition , che include il gioco di base, l’espansione SHADOW OF THE ERDTREE, nuove armi, una nuova armatura, una nuova personalizzazione dell’aspetto di Torrente e altro ancora, arriverà su Nintendo Switch 2 nel 2025. Yakuza 0 Director’s Cut : scopri la decadenza e i pericoli del Giappone del 1988 in Yakuza 0 Director's Cut . L'edizione definitiva dell'acclamata storia delle origini arriverà in anteprima su Nintendo Switch 2. I giocatori dovranno farsi strada attraverso i quartieri della vita notturna di Tokyo e Osaka nei panni di Kazuma Kiryu e Goro Majima in un’epopea criminale. Nella Director’s Cut, i giocatori potranno approfondire i retroscena dei personaggi con filmati mai visti prima e potranno anche divertirsi con una nuova modalità multiplayer online, Red Light Raid. Yakuza 0 Director's Cut arriverà su Nintendo Switch 2 al lancio.



Fortnite: che tu voglia sopravvivere fino alla fine nelle modalità Battaglia reale, Zero costruzioni, Rientro e Fortnite OG o esplorare in LEGO Fortnite, raggiungi il traguardo con Rocket Racing o assisti a un concerto con il Festival di Fortnite: la scelta è tua. Tutto questo ti aspetta quando Fortnite sbarcherà su Nintendo Switch 2 al lancio.

Enter the Gungeon 2: scopri il sequel dell’iconico bullet dungeon crawler con Enter the Gungeon 2 . Oltre a un nuovo stile grafico 3D e armi inedite, include anche nuovi elementi di gameplay che i giocatori potranno scoprire su Nintendo Switch 2 l’anno prossimo.

scopri il sequel dell’iconico bullet dungeon crawler con . Oltre a un nuovo stile grafico 3D e armi inedite, include anche nuovi elementi di gameplay che i giocatori potranno scoprire su Nintendo Switch 2 l’anno prossimo. HITMAN World of Assassination – Signature Edition : addentrati nel mondo dell’assassino definitivo con HITMAN World of Assassination – Signature Edition . Esplora ambienti intricati e usa travestimenti e furtività per portare a termine le tue missioni. Goditi il meglio di HITMAN , HITMAN 2 e HITMAN 3 , tra cui campagna principale, modalità Contratto ed Escalation, e altro ancora. HITMAN World of Assassination – Signature Edition sarà disponibile al lancio di Nintendo Switch 2.

: addentrati nel mondo dell’assassino definitivo con . Esplora ambienti intricati e usa travestimenti e furtività per portare a termine le tue missioni. Goditi il meglio di , e , tra cui campagna principale, modalità Contratto ed Escalation, e altro ancora. sarà disponibile al lancio di Nintendo Switch 2. Project 007: vesti i panni di James Bond e guadagnati lo status di 00. Project 007, con la sua storia di Bond del tutto inedita, sarà disponibile per Nintendo Switch 2.

E non è tutto: Nintendo Switch 2 si prepara ad accogliere STARSEEKER: Astroneer Expeditions, Daemon X Machina: Titanic Scion, DELTARUNE, Survival Kids, Star Wars Outlaws, Hollow Knight: Silksong, e molto altro!

Per maggiori informazioni su Nintendo Switch 2, visita il sito Nintendo all’indirizzo nintendo.com/it-it. Puoi ricevere aggiornamenti su Nintendo Switch 2 anche tramite l’app gratuita*7 Nintendo Today!, scaricabile sui dispositivi smart iOS e Android.

LEGGENDE POKÉMON: Z-A SU NINTENDO SWITCH 2 - IN ARRIVO SU NINTENDO SWITCH 2 A FINE 2025Oggi, durante la presentazione Nintendo Direct: Nintendo Switch 2, The Pokémon Company ha rivelato che l'edizione di Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 uscirà alla fine del 2025.L'edizione di Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 sfrutterà la potenza di questa console per offrire agli Allenatori l'opportunità di esplorare le strade di Luminopoli con una risoluzione e una frequenza delle immagini migliorate.

ELDEN RING TARNISHED EDITION IN ARRIVO SU NINTENDO SWITCH 2 - Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi l'arrivo di tre titoli su Nintendo Switch 2. ELDEN RING Tarnished Edition porta ELDEN RING di Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc., il fenomeno campione d'incassi e vincitore di numerosi riconoscimenti come gioco dell'anno, sul nuovo sistema.

Split Fiction si unisce alla lineup di lancio di Nintendo Switch 2 - Oggi Nintendo ha annunciato che Split Fiction, il gioco cooperativo di Hazelight acclamato dalla critica, arriverà su Nintendo Switch 2 come titolo di lancio! Prendete il vostro compagno e preparatevi a tuffarvi nell'avventura di Zoe e Mio su una nuovissima console Nintendo! La versione Nintendo Switch 2 del gioco offrirà ai giocatori la stessa narrazione dinamica e lo stesso gameplay in continua evoluzione, sfruttando le caratteristiche uniche della console: GameShare e GameChat! GameShare permetterà ai giocatori di giocare in locale con una sola copia del gioco con un altro giocatore sulla propria Nintendo Switch 2, anche se non possiede il gioco.