DariusBurst: Another Chronicle EX + uscirà a giugno per PS4 e Switch

TAITO e ININ Games sono orgogliosi di annunciare che DariusBurst Another Chronicle EX + uscirà sia in versione fisica che digitalmente su Nintendo Switch e Sony PlayStation 4 quest'estate in Europa e Nord America. DariusBurst Another Chronicle EX + è una nuova revisione di DariusBurst AC con una splendida grafica 3D.





Sono passati 10 anni dalla versione originale e il team originale sta ancora lavorando con orgoglio a questa nuova versione. Il gioco è sviluppato da Pyramid Inc. e non includerà solo le caratteristiche della versione arcade di "Another Chronicle EX", ma ci saranno anche nuove funzionalità come una modalità replay e nuove missioni.

Caratteristiche:

Cooperativa locale per un massimo di 4 giocatori

4 modalità di gioco con scenari nuovi ed esclusivi

Alta rigiocabilità

Grafica HD moderna e una fantastica colonna sonora d'atmosfera

Affronta più di 40 gigantesche corazzate

Fai un uso strategico del Burst Beam per distruggere le malvagie forze di Belsar

Per la prima volta prendi il volo con il Silver-Hawk Murakumo in tutte le modalità.





DariusBur st: Another Chronicle EX + uscirà l'11 giugno 2021





