Hasbro rivela Magic: The Gathering Secret Lair x Marvel’s Deadpool

Per celebrare il celebre Super Eroe MARVEL Deadpool, Wizards of the Coast e MARVEL hanno lanciato le nuove carte della loro straordinaria collaborazione. A partire da oggi, i fan di Magic: The Gathering possono ordinare le carte ispirate al personaggio MARVEL, grazie a un drop di Secret Lair.

Tana segreta | Deadpool della MARVEL

Il Mercenario chiacchierone sfonda la quarta parete dei Secret Lair per creare scompiglio. Attraverso cinque carte che stravolgono la Continuity, tra cui la nuovissima carta Deadpool, Trading Card, Wade Wilson si fa beffe di tutto ciò che è più caro ai fan del gioco. I giocatori ora potranno trasformare l’antieroe nel loro prossimo comandante, se riusciranno a farlo lavorare in squadra.

Le grafiche sono a cura di Justine Cruz, Slawomir Maniak, Miguel Mercado, Kevin Sidharta e Tomasz Zarucki. © 2025 MARVEL

Questo speciale drop Secret Lair sarà in vendita a partire da oggi sul negozio Magic: The Gathering Secret Lair. Tutti i drop Secret Lair sono disponibili al prezzo di $39.99 in versione non-foil e $49.99 in versione foil con tiratura limitata. Per ricevere tutti gli aggiornamenti su Secret Lair, i fan possono iscriversi a questo link .

Questo drop Secret Lair sarà disponibile anche presso i negozi Wizards Play Network (WPN) aderenti all'iniziativa, in versione non-foil, a partire dal 25 aprile . Per trovare il negozio WPN più vicino, visitare la pagina WPN Store Locator .

Secret Lair | Carte da gioco Marvel's Deadpool Foil Edition

1x Foil Deadpool, carta collezionabile

1x Foil Rollick mortale

1x Sega a lamina a metà

1x Atto blasfemo di Foil

1x Vandalblast di lamina

Secret Lair | Carte da gioco Deadpool della MARVEL

1x Deadpool, carta collezionabile

1x Scontro mortale

1x sega a metà

1x Atto blasfemo

1x Vandalismo

Il drop Secret Lair | MARVEL's Deadpool prosegue la collaborazione di Magic: The Gathering e MARVEL. Il primo set di Magic basato sui personaggi preferiti dai fan e sulle storie epiche della MARVEL sarà Magic: The Gathering | MARVEL's Spider-Man , in uscita a livello mondiale il 26 settembre.