TEAMFIGHT TACTICS: CYBER CITY GIÀ DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO

Disponibile l’ultimo aggiornamento di Teamfight Tactics, Cyber City, che sarà giocabile per i prossimi quattro mesi. Tra le novità, la meccanica degli Hacking.

Teamfight Tactics: Cyber City, il 14° aggiornamento del gioco , è ambientato in una futuristica metropoli al neon ed è disponibile sui server di tutto il mondo. L'aggiornamento di gioco è gratuito per tutti i giocatori ed è disponibile su PC e dispositivi mobili.

Liv Breeden, Lead designer del set di Teamfight Tactics: Cyber ??City, ha dichiarato:

"Siamo entusiasti dell'accoglienza e del coinvolgimento della community nei confronti dei primi contenuti del set disponibili sul PBE (beta pubblica). È entusiasmante poter accogliere giocatori vecchi e nuovi di TFT nel mondo ipertecnologico di Cyber City, dove potranno scoprire gli Hacking ed esplorare tutte le formazioni uniche."

Dopo due settimane di Public Beta Environment (PBE), i giocatori di tutto il mondo possono ora avventurarsi tra le strade di Cyber City sui server live e giocare con il nuovo set per i prossimi quattro mesi.

Teamfight Tactics: Cyber City trasporta i giocatori nel cuore di una città piena di vita, popolata da fazioni rivali in lotta per il controllo. I giocatori potranno riempire la loro plancia di potenti unità scelte da gruppi come i Demoni della strada, i Boss cibernetici e i campioni dell'Anima Squad.

Cyber City include inoltre una nuova meccanica, gli Hacking : in ogni partita, i giocatori dovranno fare una serie di scelte sotto forma di Hacking, che possono apparire per Incontri d'inizio partita, negozio, sfere, Caroselli e Impianti.

L’immersione in un universo cyberpunk è garantita grazie ai nuovi contenuti grafici in arrivo nel negozio con la patch. Tra le nuove aggiunte spiccano l'ultima arrivata della linea Strateghi Senza vincoli , PROGETTO: Vayne Senza vincoli, ma anche Mini Janna Meteorina, le Mini Leggende Kuro e Shiro, e inediti aspetti Portale.

Anche alcune modalità di gioco come Double Up e Prove di Guforo verranno aggiornate in Cyber City, fornendo ai giocatori ulteriori modi di giocare a Teamfight Tactics.

Chi gioca in coppia ora può entrare in coda con altre 3 coppie per riempire una lobby di Double Up, mentre chi preferisce giocare da solo o vuole prendersi tempo per approfondire il set può affrontare le Prove di Guforo per tutta la durata di Cyber City.

