Teamfight Tactics: Cyber City

In Teamfight Tactics: Cyber City, entrerete in una metropoli futuristica dove la posta in gioco è altissima e solo le squadre più forti sopravvivono.

Cyber City, presto in arrivo su PC e dispositivi mobili, trasporta i giocatori nel cuore di una città piena di vita, popolata da fazioni rivali in lotta per il controllo. Combattete per la supremazia, espandete il vostro territorio e difendete la vostra squadra in questo set frenetico e altamente tecnologico.

Durante il recente Commento sviluppatori di TFT, Riot Games ha mostrato le novità più elettrizzanti di Cyber City, tra cui potenti nuovi campioni, tratti unici, una nuova meccanica di gioco e strabilianti contenuti grafici. Cyber City promette un'esperienza innovativa e adrenalinica, perfetta per veterani del gioco e nuovi giocatori.

Dichiarazione di Liv Breeden, Lead designer del set: "Con Cyber City, ci stiamo spingendo oltre i limiti del gioco. Questo set è incentrato sul costruire la vostra banda, sull'adattarsi alle scelte disponibili e sul creare il vostro sentiero verso la vittoria. Grazie alla nuova meccanica Hacking, vogliamo offrire ai giocatori una nuova prospettiva su meccaniche familiari e dar loro più modi che mai per interagire con il gioco. È un'esperienza dinamica e in costante cambiamento che vi terrà sempre sulle spine."

Dichiarazione di Max Wischow, Responsabile dell'eSport di TFT per Americhe ed EMEA: "Siamo entusiasti di inaugurare questo nuovo capitolo dell'eSport di TFT. Cyber City costituirà il primo passo per l'evoluzione del nostro ecosistema competitivo e introdurrà coinvolgenti opportunità per giocatori competitivi e fan, che potranno vivere un'esperienza più coinvolgente e ad alta tensione nei set futuri".

Campioni

Cyber City introduce una schiera di potenti campioni pronti a darsi battaglia per il dominio delle strade e sulle vette dei grattacieli. Dopo una lunga attesa, Shaco fa ritorno come campione a costo 1, mentre due tra le unità più amate, Brand e Aphelios, tornano come campioni a costo 4 dalla potenza devastante. Nella categoria a costo 5, vedremo il debutto in TFT di Aurora e di Kobuko negli inediti panni di Boss da Battaglia. E anche Samira, Viego, Renekton, Garen, Zac e Urgot fanno parte di questa formazione leggendaria!

Tratti e Origini

Cyber City introduce nuovi tratti e origini innovativi che sfidano i giocatori a pensare fuori dagli schemi:

Demone della strada: attivate gli esagoni Demone della strada per potenziare i vostri campioni. Le unità Demone della strada posizionate in questi esagoni ottengono statistiche raddoppiate, mentre gli esagoni personalizzati conferiscono una potenza ancora maggiore.

Anima Squad: scegliete tra un arsenale di armi ispirate alla modalità di gioco Sciame di League of Legends. Queste armi si attivano automaticamente durante il combattimento, ribaltando le sorti della battaglia proprio quando ne avete più bisogno. Tra i membri della squadra troverete Vayne, Yuumi, Leona e Aurora.

Bufalo d'Oro: i campioni Bufalo d'Oro aumentano i danni e lasciano oro durante il combattimento. Non badate a spese per un turno per aumentare i bonus in modo permanente, ma preparatevi a risparmiare e reinvestire in quello successivo.

Cypher: quando perdono combattimenti o uccidono nemici, i campioni Cypher accumulano informazioni che potete scambiare per bottino nel corso di specifici turni. Più campioni Cypher reclutate, più informazioni avrete a disposizione.

Criminale: potenziate un campione Criminale con un Cappello Re del Crimine per migliorare le sue abilità. A Criminale 5, scegliete un altro Re del Crimine e potenziatelo ancora di più. A Criminale 7, i vostri Re del Crimine diventano ancora più forti e ottengono benefici aggiuntivi!

Boss cibernetici (Yordle): Cyber City introduce i Boss cibernetici, una nuova fazione di Yordle che crescono in dimensioni e potenza man mano che aumentano di livello. Questi Yordle sferrano colpi devastanti con abilità che si potenziano man mano che assumono la loro forma gigantesca.

Meccanica del Set: Hacking

In Cyber City, degli hacker si sono infiltrati nei sistemi principali di TFT, come gli Incontri d'inizio partita, i negozi, le sfere, i Caroselli e gli Impianti, introducendo cambiamenti inaspettati al gameplay. Ma non temete, questi hacker sono dalla vostra parte e si lasciano dietro "simpatici hackcidenti" che rendono il gioco più divertente e imprevedibile. Tra i tanti, troviamo gli Hacking per Impianti, che offrono scelte difficili come selezionare un Impianto più potente oppure due più deboli, e speciali modifiche agli slot Impianto, come gli Impianti del Mercato nero di ritorno da set passati. I negozi possono anche essere hackerati e apparire come Negozi fortunati (su misura) o con campioni a 2 stelle al loro interno.

Inoltre, faranno ritorno i Caroselli con glitch, che porteranno con sé sorprese assurde come oggetti aggiuntivi, Incudini o persino i rari Golem Guardiani con emblemi casuali. Questi Hacking saranno distribuiti equamente tra tutti i giocatori della lobby, garantendo a tutti lo stesso livello di caos e divertimento. Grazie a questi Hacking piacevolmente caotici, Cyber City aggiungerà un nuovo ed emozionante livello di imprevedibilità a TFT.

Principali contenuti grafici

Cyber City offre una serie di nuovi ed entusiasmanti contenuti grafici, tra cui PROGETTO: Vayne Senza vincoli, Mini Janna Meteorina, l'arena PROGETTO: Oltre il bordo, la coppia di Mini Leggende Kuro e Shiro, e aspetti per i Portali.

Con il lancio di Cyber City, i giocatori potranno ora personalizzare i propri Portali, oltre ad arena, Boom e Strateghi. I nuovi aspetti per i Portali includono design molto tematici, come un portale ispirato a PROGETTO, ma anche alternative più sobrie per adattarsi a diversi gusti. I Portali, che permettono agli Strateghi di viaggiare attraverso la Convergenza, offrono una forma di personalizzazione unica che è stata in fase di sviluppo per molto tempo, aggiungendo un ulteriore livello di espressione al gioco.

Double Up e Prove di Guforo

L'amatissima modalità Double Up lascia ufficialmente l'Officina e diventa una modalità permanente di Teamfight Tactics! Grazie a entusiasmanti aggiornamenti, come le lobby organizzate, ora i giocatori possono entrare in coda per giocare a Double Up insieme a un massimo di sette amici. Il Cannone di squadra sostituisce la Runa della lealtà, permettendo ai giocatori di inviare campioni e oggetti ai propri compagni durante il combattimento. Anche le Armerie dei regali ricevono un aggiornamento con cui i doni torneranno a essere gratuiti.

Le Prove di Guforo verranno aggiornate in Cyber City per offrire l'esperienza PvE che tanti giocatori amano e usano per imparare le meccaniche del set in un ambiente senza timer e senza pressioni. Le Prove di Guforo resteranno attive per tutta la durata di Cyber City!

eSport

Cyber City introduce un nuovo livello di competizione per gli eSport di TFT, in arrivo con il prossimo set. Per qualificarsi al nuovo livello competitivo del Set 15, i giocatori competeranno per un posto nella serie regionale in base alle loro prestazioni in Cyber City. Il nuovo livello di competizione si svolgerà in parallelo ai Tactician Trials e alle Tactician's Cup, per poi arrivare alla Golden Spatula e, infine, al Tactician's Crown. Questi cambiamenti mirano a creare una scena professionistica più stabile, un'esperienza di torneo migliore per i giocatori, un'esperienza più coinvolgente per i fan e partite più emozionanti e con una posta in gioco più alta. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web di TFT.