DEN OF WOLVES - VIDEO GAMEPLAY

Lo sviluppatore svedese 10 Chambers ha presentato un nuovo video gameplay del suo prossimo FPS cooperativo tecno-thriller, Den of Wolves. Il filmato mostra un intenso scontro a fuoco all'interno di una banca abbandonata ora controllata dalla famigerata banda della Guardia di Jötunn, insieme all'innovativa meccanica “Dive” del gioco che trasporta i giocatori in dimensioni mentali surreali.

A Midway City, dove è ambientato il titolo, l'archiviazione biologica dei dati è ormai una prassi da quando, negli anni 2030, una serie di devastanti attacchi informatici guidati dall'IA ha quasi portato al collasso l'economia globale. In tutta risposta, le più importanti corporation del mondo hanno sviluppato rivoluzionari “Bio-Stash”, sistemi di archiviazione dei dati basati su schemi neurali umani, che sono fondamentalmente diversi dalle reti tradizionali, rendendoli completamente inaccessibili all'IA.

“Quello che chiamiamo Dive è quando si hackera una di queste reti neurali e si viene catapultati in un'altra dimensione in cui le regole possono essere piegate a piacimento, così come il luogo e l'ambiente” , spiega Ulf Andersson, Game Director. “In questo specifico Dive, si fa parkour in un ambiente spaziale, ma un Dive può svolgersi ovunque. Ad esempio, attualmente stiamo lavorando a un Dive ambientato in un contesto horror, in una foresta norvegese, con dei mostri che vi inseguono”.

Den of Wolves espande il concetto di rapina tradizionale ben oltre le classiche rapine in banca. Nei panni di criminali a pagamento nel battleground di Midway City, i giocatori saranno in grado di padroneggiare spionaggio industriale, rubare prototipi, sabotare operazioni e compiere assassinii, oltre a “commissioni non autorizzate”, come le chiamano eufemisticamente le corporation.

Il gioco è attualmente in fase di sviluppo attivo e sarà lanciato in Early Access su Steam. Non è stata annunciata una data di uscita specifica, poiché 10 Chambers preferisce impegnarsi affinché la qualità sia al massimo livello, piuttosto che affrettarsi a rincorrere scadenze.

