DEN OF WOLVES

Lo sviluppatore svedese 10 Chambers ha mostrato il primo gameplay Trailer di Den of Wolves durante i The Game Awards 2024. Il gioco è guidato dal direttore creativo Ulf Andersson, creatore degli acclamati heist game Payday: THE HEIST e PAYDAY 2. Il trailer si apre con un'ampia inquadratura dello skyline di Midway City, dominato dalle aziende, dove imponenti grattacieli con i loghi di potenti società bucano le nuvole, ponendo le basi per questo nuovo ambizioso heist game in cooperativa. Poi si viene immediatamente catapultati nel cuore del gameplay.

Den of Wolves è un first-person shooter cooperativo fino a 4 giocatori che evolve il genere degli heist game combinando il tradizionale gameplay di infiltrazione con un elemento unico di hacking neurale.“Anche se ho una storia alle spalle con PAYDAY: The Heist e PAYDAY 2, sono passati più di dieci anni, quindi mi sono evoluto come sviluppatore e creativo. Den of Wolves deve tanto al nostro ultimo gioco, GTFO, così come a PAYDAY. Miglioreremo quello che può essere un gioco di rapine, quella che può essere una rapina. Si possono rapinare così tante banche”, afferma Ulf Andersson, direttore creativo di 10 Chambers.Il gioco si svolge a Midway City, una zona franca aziendale istituita nel 2035 grazie al Progetto HOPLON. Costruita sul remoto atollo di Midway nell'Oceano Pacifico, la città è stata creata per rispondere ai devastanti attacchi informatici guidati dall'IA che hanno quasi fatto crollare l'economia globale all'inizio del 2030. Quella che era nata come una zona aziendale ad alta sicurezza, progettata per proteggere le infrastrutture finanziarie e tecnologiche critiche, si è evoluta in una metropoli distopica in cui le aziende operano con potere illimitato e controllo minimo.“Anche se Den of Wolves non è un gioco open-world, abbiamo dedicato molto tempo e risorse alla costruzione del mondo che vi circonda. Tutto, dalla storia approfondita sul perché siamo dove siamo, ai marchi e alle aziende che costruiscono la città, ognuno con la sua storia indipendente”, dice Oscar J-T Holm, cofondatore di 10 Chambers. “Anche chi non ama troppo seguire la storia del gioco, crediamo potrà godersela al meglio per il solo fatto di sapere che ci sono tante storie intorno a noi, crediamo che questo riesca a creare uno scopo ulteriore mentre si gioca”.I giocatori esploreranno vari distretti all'interno di Midway City, ognuno con un carattere distinto e interessi aziendali specifici. Il primo distretto disponibile al lancio sarà il Promise District, controllato dalla potente società USTMAN SACS. Il Distretto Promise presenta un drammatico design verticale in cui lo status sociale determina l'altitudine: dai lussuosi livelli superiori riservati alle élite aziendali ai degradati bassifondi sottostanti. In questo ambiente di estrema disuguaglianza e controllo corporativo, i giocatori dovranno navigare tra sistemi di sorveglianza avanzati e forze di sicurezza corrotte per mettere a segno i loro colpi.Alla fine del trailer, una data di uscita è svelata – o almeno parte di una data.“La criptica data di uscita svelata nel trailer è il nostro omaggio ai classici giochi FPS in cui gli sviluppatori erano così coraggiosi dal rilasciare il gioco solo quando era pronto. Nell'industria di oggi, caratterizzata da uscite affrettate, vogliamo essere trasparenti sulle sfide dello sviluppo di un titolo come questo. Il gioco arriverà su Steam in Early Access - quando sarà pronto”, afferma Robin Björkell, direttore delle comunicazioni di 10 Chambers.

Den of Wolves si unisce all’artista Issa Salliander in una mostra esclusiva - L'FPS cooperativo Den of Wolves vi permetterà di riunire i vostri amici a Midway City per pianificare ed eseguire spionaggio industriale, sabotaggio e assassinii - o "commissioni non autorizzate", come le chiamano le corporation della zona di innovazione non regolamentata.

