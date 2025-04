Pescara approva la sepoltura congiunta di animali domestici e proprietari

Il Comune di Pescara ha modificato il Regolamento cimiteriale per consentire la sepoltura di animali domestici accanto ai loro proprietari, in conformità con la legge regionale 48 del 2023. Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo in Regione, ha sottolineato che gli animali domestici sono parte integrante di molte famiglie, offrendo supporto emotivo e funzionale. Maria Luigia Montopolino, capogruppo Lega al Comune di Pescara, ha evidenziato che questa decisione risponde a una crescente richiesta dei cittadini e rappresenta un segno di rispetto verso il legame unico tra le persone e i loro animali. Norma Di Pentima, responsabile del Dipartimento provinciale Mondo animale della Lega, ha aggiunto che il provvedimento rispetta tutte le procedure igienico-sanitarie previste dalla legge e permette di celebrare l’amore tra animali e uomini.

