'Goat Direct' - nuovo aggiornamento gratuito, peluche, periferiche e altro ancora

Capre a volontà! Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante la presentazione odierna di "Goat Direct"

Watch the Goat Direct - https://www.goatsimulator3.com/goat-direct-2025 -

Oggi, Coffee Stain North ha presentato il primo (e onestamente probabilmente l'ultimo) 'Goat Direct' della storia, presentando una valanga di annunci entusiasmanti per concludere in bellezza i festeggiamenti per il decimo anniversario del franchising.

La presentazione ha incluso diversi minuti interi di annunci avvincenti, da un nuovo aggiornamento di gioco e peluche di Pilgor, a informazioni sull'evento Twitch Rivals, periferiche a tema e altro ancora. I dettagli completi sui singoli annunci sono descritti di seguito.

Goat Simulator: il gioco di carte

In uscita su Kickstarter il 30 aprile con una capra lanciabile e più carte stravaganti di quante se ne possano contare su uno zoccolo, Goat Simulator: The Card Game porta sul tavolo da gioco il tanto amato caos che i fan conoscono e amano. Il caotico gioco di carte caprino è il seguito dell'enorme successo della campagna Kickstarter di MOOD Publishing per Deep Rock Galactic: The Board Game, che ha superato il suo obiettivo di finanziamento iniziale del 1000% grazie a quasi 20.000 sostenitori.

Gamma di controller a tema Goat Simulator di CRKD

Goat Simulator 3 è uscito su Nintendo Switch l'anno scorso come parte delle celebrazioni per il decimo anniversario e presto CRKD lancerà una nuova collezione di controller per la console decorata con illustrazioni a tema, disponibile esclusivamente sul sito web di CRKD per un periodo limitato! Il nuovo Nitro Deck – Goat Simulator Edition funziona sia per Nintendo Switch che per Nintendo Switch OLED, reinventando il gioco portatile ed eliminando per sempre lo stick drift, migliorando al contempo accuratezza, reattività e precisione. È disponibile anche il controller di accompagnamento ideale, il NEO S – Goat Simulator Edition , che viene fornito con una base di ricarica abbinata ed è perfetto per giocare non solo su Nintendo Switch, ma anche su PC, dispositivi mobili e Smart TV.

Pesce d'aprile! Goat Simulator 3 su Twitch Rivals

Guarda il teaser qui (https://x.com/TwitchRivals/status/1904290415160832309)

Twitch Rivals, la serie di tornei online per streamer, sta conquistando il cortile della fattoria più tardi oggi con una resa dei conti di Goat Simulator 3! Quattro squadre si sfideranno testa a testa, spuntando le sfide in un formato in stile bingo in cui solo un gruppo arriverà in cima. Chi si aggiudicherà la corona caprina e diventerà il vero GOAT? Sintonizzati sulla diretta streaming oggi alle 22:00 BST / 23:00 CEST / 14:00 PDT / 17:00 EDT sul canale Twitch Rivals per seguire l'azione e segui Twitch Rivals su X e Instagram.

Aggiornamento gratuito – Doni dalle fenditure

Gli sviluppatori di Coffee Stain North hanno elaborato alcune idee folli per Goat Simulator 3, ma non tutte possono essere scelte. O forse sì? Per chiudere i festeggiamenti del decimo anniversario nel modo più caotico possibile, è ora disponibile un aggiornamento gratuito in-game contenente una moltitudine di idee inedite in cui i giocatori possono scavare le loro corna! L'aggiornamento Gifts from the Rifts contiene 27 nuovi equipaggiamenti (e un equipaggiamento nascosto aggiuntivo), oltre a due nuovi eventi che portano le festività del 1° aprile a San Angora. E per concludere in bellezza, l'aggiornamento include una capra alternativa completamente nuova: Plushie Pilgor. Basata sulla nostra partnership con YouTooz, questa capra di peluche digitale ha un'abilità completamente nuova, trasformando qualsiasi cosa sul suo cammino in un giocattolo.

Peluche Pilgor da collezione YouTooz

I fan di Goat Simulator potranno presto avere il loro Pilgor da portare a casa, dato che il peluche da collezione in edizione limitata Goat Simulator YouTooz è ora disponibile per il pre-ordine! Pilgor è adorabile se si guarda oltre le sue abitudini distruttive di terrorizzare la città e leccare i civili. Forse tutto ciò di cui ha bisogno è una casa amorevole per portare la pace a San Angora?Acquistando il peluche si avrà inoltre accesso a un equipaggiamento nascosto nel gioco, come parte dell'aggiornamento Gifts from the Rifts: un motivo in più per montarne uno!

Multiverso di Nonsense – Presto su Mobile

Giocatori mobili, gioite! Il primo grande DLC di Goat Simulator 3, il Multiverse of Nonsense, arriverà presto su iOS e Android come una nuovissima esperienza mobile. Esplora una cima di montagna mitologica, una città dei cartoni animati e una città in cui Human Simulator 3 è stato il gioco più in voga del 2022... Queste tre nuove aree sono piene di eventi mondiali caotici e spetta a te completarle e ripristinare (in)stabilità nell'universo!

Il ritorno dell'outfit "Una capra" in Fortnite

Guarda 'A Goat' in azione nel trailer qui (https://www.youtube.com/watch?v=n_qZpCO5qO4)

Dopo una breve parentesi di qualche settimana fa, l'iconico costume "A Goat" di Goat Simulator tornerà presto nel negozio di Fortnite per concludere l'"Anno della Capra"! Perdere contro una capra con un top corto RGDL e la lingua che svolazza nel vento: quale modo migliore per i tuoi avversari di uscire? È quello che avrebbero voluto.

Fortnite è disponibile su Playstation, Xbox, Switch, Android, PC, servizi di streaming basati su cloud e iPhone e iPad nell'Unione Europea. Scopri di più su www.fortnite.com.