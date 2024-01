Pistoia: Il crollo del pavimento durante un Matrimonio - Racconti e Soccorso in Emergenza

Nelle vicinanze di Pistoia, un matrimonio si è trasformato in tragedia quando il pavimento di un ex convento ha improvvisamente ceduto, inghiottendo decine di invitati che stavano ballando. Parte degli ospiti aveva già lasciato il locale, ma circa sessanta persone, principalmente giovani, si sono trovate intrappolate al piano terra sotto le macerie.

Dodici feriti sono stati trasportati all'ospedale San Jacopo di Pistoia, mentre gli altri sono stati indirizzati ai nosocomi di Lucca, Pescia, Prato, Careggi e Torregalli. Sei persone sono in condizioni gravi ma stabili, secondo le informazioni fornite dall'Azienda sanitaria.

I soccorsi sono giunti prontamente con ambulanze, vigili del fuoco, polizia, carabinieri e vigili urbani. Le squadre di soccorso, tra cui Misericordia, Pubblica Assistenza e Croce Rossa, hanno lavorato incessantemente per portare i feriti ai vari ospedali.

Una cameriera del servizio catering ha condiviso il suo vissuto: "Abbiamo sentito urla e pianti, la gente era impaurita e ha iniziato a lanciare tavoli e bicchieri. Quando siamo scese, abbiamo visto polvere dappertutto e non si riusciva a vedere nulla."

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha elogiato il lavoro coordinato dei soccorsi e delle forze dell'ordine, sottolineando l'impegno di oltre 100 soccorritori sul luogo dell'incidente. Il sindaco Alessandro Tomasi ha assicurato che tutti gli ospedali sono stati allertati per garantire un soccorso tempestivo e adeguato. Le indagini sulle cause del crollo sono in corso, mentre la comunità cerca di comprendere l'incidente che ha segnato il festoso evento.