Haaland si Infortuna alla Caviglia: Recupero Stimato tra 5 e 7 Settimane

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha subito un infortunio alla caviglia sinistra durante la partita dei quarti di finale di FA Cup contro il Bournemouth. Nonostante abbia segnato il gol del momentaneo pareggio per 1-1, Haaland ha dovuto lasciare il campo dopo aver fallito un calcio di rigore e riportato l'infortunio.

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha dichiarato: "I dottori mi hanno detto che starà fuori tra le cinque e le sette settimane. Spero che possa rientrare entro la fine della stagione. Per il Mondiale per club sarà pronto".

Questo infortunio rappresenta una significativa perdita per il Manchester City, attualmente impegnato nella corsa per la qualificazione alla Champions League e nella FA Cup. Haaland, con 30 gol in 40 partite in questa stagione, è stato un elemento chiave per la squadra.

La sua assenza potrebbe influenzare anche la nazionale norvegese in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il 6 giugno, la Norvegia affronterà l'Italia nella prima partita del girone di qualificazione. Secondo le previsioni attuali, Haaland dovrebbe essere disponibile per questo incontro cruciale.

Il Manchester City dovrà adattarsi all'assenza del suo principale attaccante, cercando soluzioni alternative in attacco per affrontare le prossime sfide stagionali.

