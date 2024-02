Laureus Awards 2024: Messi, Djokovic e Haaland tra i nominati

Laureus World Sports Awards 2024: Messi, Djokovic, Haaland, Biles, Shiffrin e Swiatek in lizza per i prestigiosi riconoscimenti. Sono state annunciate le nomination per la 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards, gli "Oscar dello sport", che si terranno il prossimo 22 aprile a Madrid. Tra i candidati al titolo di "Laureus World Sportsman of the Year Award" ("Sportivo dell'anno") figura Lionel Messi, che dopo aver vinto il suo ottavo Pallone d'Oro e aver guidato l'Inter Miami alla vittoria della League Cup della Concacaf, si trova in competizione con stelle del calibro di Novak Djokovic e Erling Haaland.

Nella categoria femminile, "Laureus World Sportswoman of the Year Award" ("Sportiva dell'anno"), sono nominate atlete del calibro di Simone Biles, Mikaela Shiffrin e Iga Swiatek, tutte eccellenze nei rispettivi sport.

Per il "Laureus World Team of the Year Award" ("Squadra dell'anno"), la Nazionale di calcio femminile spagnola, vincitrice della sua prima Coppa del Mondo, e la Nazionale tedesca di basket maschile, campione del mondo con Dennis Schröder MVP del torneo, sono tra i candidati.

L'Italia è rappresentata dal progetto "Obiettivo Napoli", in corsa per il "Laureus Sport for Good Award", premio che riconosce individui o organizzazioni che hanno utilizzato lo sport come mezzo per ottenere un impatto sociale positivo.

I vincitori saranno selezionati dalla Laureus World Sports Academy, un panel di giuria composto da 69 leggende dello sport.