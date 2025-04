diMartedì del 1° aprile: ospiti e temi della puntata

Stasera, martedì 1 aprile 2025, alle 21:15 su La7, andrà in onda una nuova puntata di "diMartedì", il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris. Tra gli ospiti previsti figurano Corrado Augias e Michele Santoro.

La puntata affronterà il tema della destra italiana e il trumpismo, interrogandosi se l'Italia possa trarre vantaggio adottando una linea più morbida rispetto al resto d'Europa nei confronti del presidente degli Stati Uniti. In vista dell'imminente applicazione dei dazi USA che colpiranno l'Europa, verrà analizzata la posizione del governo italiano, le scelte della premier Giorgia Meloni e le divisioni sia all'interno della maggioranza che tra le forze di opposizione, soprattutto riguardo al tema del riarmo.

Sul fronte della politica estera, si discuteranno anche le ultime dichiarazioni di Trump nei confronti di Putin, dell'Europa e della Groenlandia. Per quanto riguarda l'economia, l'attenzione sarà rivolta alle novità che influenzano le finanze dei cittadini, in particolare su fisco e pensioni. Come di consueto, la copertina satirica sarà affidata a Luca e Paolo.

