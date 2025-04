INTEL: CEO di Keynote: una visione Intel

l CEO di Intel Lip-Bu Tan enfatizza la creazione di una cultura di innovazione basata su una rinnovata attenzione verso i clienti e l’ingegneria.

Parlando a un ampio ecosistema tecnologico a Intel Vision 2025, il CEO di Intel Lip-Bu Tan ha condiviso il suo approccio per ripristinare la leadership tecnologica e manifatturiera dell'azienda. Forte dei suoi precedenti ruoli di leadership e della sua radicata esperienza nel settore, Tan ha ribadito che una mentalità incentrata sul cliente sarà alla base della strategia di Intel per trarre il massimo beneficio dai progressi tecnologici emergenti e per capitalizzare sulle significative opportunità ingegneristiche legate a software, hardware e fonderie di semiconduttori.

"In qualità di CEO, la mia priorità numero 1 è stata trascorrere del tempo con i clienti", ha dichiarato Tan a centinaia di clienti e partner durante il discorso principale dell'evento a Las Vegas. "Sotto la mia guida, Intel sarà un'azienda focalizzata sull'ingegneria. [...] Ascolteremo attentamente e agiremo in base al vostro input. Ancora più importante, creeremo prodotti che risolvono i vostri problemi e guidano il vostro successo".

I temi principali affrontati nel keynote includono:

Un nuovo approccio per una nuova era: La visione di Tan è incentrata sull’attenzione verso il cliente e sull'eccellenza ingegneristica. Promette che Intel "ascolterà attentamente" per aiutare a soddisfare le esigenze dei clienti e dei partner. Inoltre, sottolinea l'importanza di adottare un approccio di progettazione software-based e di progettare silicio appositamente per abilitare i carichi di lavoro più importanti per i clienti. Adottando una progettazione di sistemi basata sull'intelligenza artificiale, Intel accelererà lo sviluppo di soluzioni full-stack e di silicio appositamente progettato per specifici risultati, come nuove architetture e automazione di processi aziendali critici. Questo riflette l'obiettivo di Tan di ricostruire la fiducia e rafforzare le partnership all’interno dell'ecosistema.

Intel svolge un ruolo importante nel rispondere all’impetuosa crescita a livello globale della domanda di chip avanzati, che devono essere costruiti all'interno di una filiera flessibile, resiliente e sicura. Tan collaborerà con il team Intel Foundry per perfezionarne la strategia, analizzarne lo stato attuale e identificare opportunità di crescita e differenziazione. Tan afferma inoltre che la tecnologia di processo Intel 18A rimane nei tempi previsti, avvicinandosi ai primi tape-out esterni e alla produzione ad alto volume prevista nella seconda metà dell'anno con il processore per client computing Panther Lake. Vincere insieme: L’attenzione di Tan verso il lavoro di squadra e le partnership rafforza il suo impegno per un approccio collaborativo e il suo desiderio di trasformare Intel da semplice fornitore a vero partner. È un cambiamento fondamentale nel rapporto dell'azienda con i suoi clienti. La direzione è chiara: Intel sta forgiando un percorso guidato dall’ingegneria e alimentato dalla collaborazione, dall'umiltà e da un'attenzione instancabile al cliente. Intel sta coltivando una cultura di unità e successo, guidata non dal dire, ma dal fare. La vera misura di questa nuova era sarà l'impatto delle azioni di Intel e il modo in cui l'azienda tradurrà quella visione in un successo nel mondo reale.

