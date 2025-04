Eruzione vulcanica vicino a Grindavík: evacuazioni in corso

Il 1° aprile 2025, un vulcano nel sud-ovest dell'Islanda ha iniziato a eruttare, causando l'evacuazione della città di Grindavík e del famoso centro termale Blue Lagoon. Fiamme, fumo e rocce incandescenti sono stati osservati fuoriuscire da una fenditura vulcanica, mettendo l'area in stato di massima allerta. L'Ufficio Meteorologico Islandese ha riportato che la fenditura ha raggiunto una lunghezza di circa 500 metri e potrebbe estendersi ulteriormente verso sud.

La città di Grindavík, composta da circa 40 abitazioni, era stata già evacuata in passato a causa dell'attività vulcanica nella penisola di Reykjanes, che era rimasta inattiva per 800 anni fino alla ripresa dell'attività nel marzo 2021.L'eruzione è stata preceduta da uno sciame sismico intenso, con oltre 200 scosse registrate nelle prime ore del mattino, indicando una probabile eruzione imminente.

L'Islanda, situata sopra una zona di intensa attività vulcanica nell'Atlantico settentrionale, è nota per le sue eruzioni significative, tra cui quella del 2010 dell'Eyjafjallajökull, che ha causato gravi disagi al traffico aereo transatlantico.

