Incendi in Grecia: Dopo Atene e Rodi, nuovo disastro sull'isola di Corfù - Evacuazioni in corso

La Grecia brucia ancora: nuovi incendi divampati sull'isola di Corfù, precisamente nella parte settentrionale di Perithia, hanno costretto le autorità locali ad agire prontamente per proteggere sia i turisti che i residenti. L'evacuazione è stata ordinata dai servizi d'emergenza della Grecia, coinvolgendo già 2500 persone, e il provvedimento riguarda diverse aree di Corfù. I luoghi interessati includono Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia e Sinies, dove tutti i presenti sono stati invitati ad allontanarsi al più presto. Le imbarcazioni sono state dispiegate per evacuare residenti e turisti via mare, garantendo così la loro sicurezza.

L'isola di Corfù è solo l'ultima destinazione colpita da devastanti incendi in Grecia. Recentemente, circa 19.000 persone sono state evacuate anche da Rodi, un'altra isola amata dai turisti, dove gli incendi hanno causato enormi danni a causa delle temperature record che hanno superato i 45 gradi centigradi.

Tra i turisti coinvolti in questa emergenza, la maggior parte sono cittadini britannici, molti dei quali cercano disperatamente di lasciare l'isola. Dopo sei giorni di incendi alimentati dai forti venti, alcuni si stanno rifugiando nelle scuole e negli spazi per conferenze degli hotel. Le compagnie aeree stanno lavorando incessantemente per organizzare voli di ritorno sufficienti a soddisfare la domanda di evacuazione.

Alcune compagnie, come l'agenzia TUI, hanno preso la decisione di cancellare tutti i viaggi verso Rodi, inclusi voli e pacchetti vacanza fino a martedì 25 luglio, e stanno inviando aerei vuoti per rimpatriare i turisti. Anche EasyJet ha annunciato un'operazione simile fino a mercoledì 26 luglio, ma al momento i voli odierni sono ancora operativi. La compagnia ha inoltre comunicato che i passeggeri che hanno prenotato viaggi prima del 29 luglio possono cambiare il proprio volo senza spese aggiuntive.

L'attenzione della Farnesina è rivolta alla situazione di emergenza, fornendo istruzioni e contatti utili per coloro che si trovano a Rodi. Il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri offre informazioni aggiornate e un numero di emergenza per l'assistenza consolare. Nel frattempo, si raccomanda a chi avesse pianificato un viaggio a Rodi di prendere in considerazione la possibilità di riprogrammare la propria destinazione, poiché la circolazione sull'isola risulta particolarmente difficoltosa a causa degli incendi in corso.

La Grecia si trova di fronte a una situazione critica, e la collaborazione tra le autorità locali, i servizi di emergenza e le compagnie aeree è essenziale per gestire questa crisi e proteggere la sicurezza e il benessere dei turisti e dei residenti coinvolti.

