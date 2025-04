Aumento preoccupante dei casi di febbre gialla nelle Americhe: oltre il doppio rispetto al 2024

La Pan American Health Organization (Paho) ha emesso un allarme epidemiologico a seguito dell'incremento significativo dei casi di febbre gialla nelle Americhe. Al 22 marzo 2025, sono stati confermati 131 casi con 53 decessi, più del doppio rispetto ai 61 casi e 30 decessi registrati nell'intero 2024.

I Paesi maggiormente colpiti includono il Brasile con 81 casi e 31 decessi, la Colombia con 31 casi e 13 decessi, il Perù con 18 casi e 8 decessi, e la Bolivia con 1 caso e 1 decesso. La Paho evidenzia che le infezioni si sono verificate anche al di fuori delle tradizionali aree amazzoniche.

La maggior parte dei casi riguarda individui non vaccinati. Pertanto, la Paho sollecita un'intensificazione delle campagne vaccinali nelle zone a rischio, mirando a una copertura superiore al 95%. La vaccinazione è considerata lo strumento più efficace contro la febbre gialla.

L'organizzazione raccomanda ai Paesi di verificare le scorte di vaccini, predisporre piani di risposta rapida alle epidemie e informare i viaggiatori diretti verso le aree endemiche sull'importanza della vaccinazione.

