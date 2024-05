Morbillo: Aumento Esponenziale dei Casi in Italia ad Aprile 2024

L'Italia sta affrontando un significativo aumento dei casi di morbillo, con 145 nuovi casi registrati ad aprile 2024 rispetto a un solo caso nello stesso mese del 2023. Questo dato è allarmante, considerando che nei primi tre mesi del 2024 sono stati notificati 213 casi complessivi, con un incremento continuo: 34 a gennaio, 93 a febbraio e 86 a marzo.

Dati e Implicazioni Sanitarie

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha evidenziato che l'85% dei casi segnalati è stato confermato in laboratorio e l'88% dei contagiati non era vaccinato al momento dell'infezione. Inoltre, 26,3% dei casi ha riportato almeno una complicanza, come polmonite o encefalite, dimostrando la gravità della situazione.

Cause dell'Aumento

Gli esperti attribuiscono questa crescita all'insufficiente copertura vaccinale e alle interruzioni nelle campagne di vaccinazione durante la pandemia di COVID-19. Matteo Bassetti, un noto virologo, ha sottolineato che questa potrebbe essere solo l'inizio di un'epidemia che rischia di intensificarsi durante l'estate, soprattutto tra coloro che non sono stati vaccinati o hanno ricevuto solo una dose.

La Situazione in Europa

Anche a livello europeo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha registrato un aumento drastico dei casi di morbillo, con segnalazioni di oltre 21.000 ospedalizzazioni e cinque decessi nel 2023. Questo trend è stato osservato in vari paesi, segnalando un'emergenza sanitaria diffusa.

Misure di Prevenzione

Gli esperti raccomandano di intensificare le campagne vaccinali e di mantenere alta l'attenzione sulle misure di prevenzione. Il ritorno della vaccinazione di massa è visto come l'unico modo efficace per controllare e ridurre la diffusione del morbillo.