Sara Campanella, studentessa di 22 anni accoltellata a Messina: fermato il presunto assassino

Nella notte, i carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura nei confronti del presunto autore dell'omicidio di Sara Campanella, studentessa universitaria di 22 anni. La giovane è stata aggredita ieri in strada e colpita con una coltellata al collo che le ha reciso la giugulare, risultando fatale.

L'aggressione è avvenuta davanti all'ingresso laterale dello stadio 'Giovanni Celeste' a Messina, sotto gli occhi di diversi testimoni che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118 e il trasporto al Policlinico, Sara è deceduta a causa della grave perdita di sangue.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe avuto una relazione con il presunto aggressore, relazione che aveva deciso di interrompere. Dopo l'omicidio, è stata avviata una vasta operazione di ricerca, culminata nel fermo dell'uomo nella notte.

Sara Campanella, originaria di Misilmeri in provincia di Palermo, frequentava il terzo anno della facoltà di Tecniche di Laboratorio Biomedico presso l'Università di Messina e svolgeva il tirocinio proprio al Policlinico. Al termine del tirocinio, si stava dirigendo verso la fermata dell'autobus su viale Gazzi quando è stata raggiunta e aggredita mortalmente.

Le autorità forniranno ulteriori dettagli nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 11 presso il Palazzo di Giustizia di Messina. Il provvedimento di fermo dovrà ora essere valutato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina.

Sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro all'autista di Matteo Messina Denaro - La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un sequestro di beni del valore complessivo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di Salvatore Giovanni Luppino, noto per essere stato l'autista del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Luppino era stato arrestato il 16 gennaio 2023 dai carabinieri del ROS nei pressi della clinica La Maddalena, insieme a Messina Denaro, che aveva accompagnato in diverse occasioni nei mesi precedenti.

Arrestato Paolo Aurelio Errante Parrino: Referente di Matteo Messina Denaro al Nord - Arrestato oggi, 27 gennaio, Paolo Aurelio Errante Parrino, ritenuto il principale referente del boss Matteo Messina Denaro nel Nord Italia. Il 77enne, considerato il "punto di riferimento del Mandamento di Castelvetrano" nell'area lombarda, è stato fermato mentre si recava all'ospedale di Magenta per un ricovero.

Messina: Bimbo di 2 anni ricoverato in gravi condizioni dopo una scarica elettrica alla bocca - Un bambino di due anni è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Messina dopo aver subito una grave scarica elettrica. Il piccolo ha riportato una seria ustione alla bocca, presumibilmente causata da un oggetto elettrico che avrebbe messo in bocca mentre si trovava in casa.