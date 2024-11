13enne accoltellato a Giugliano durante una partita di calcio: aggressore un coetaneo

Un episodio di violenza tra giovanissimi ha scosso Giugliano in Campania, provincia di Napoli. Nella serata di ieri, un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato da un coetaneo durante una partita di calcio in un parco vicino a piazza Gramsci. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava giocando a pallone con alcuni amici quando è stata avvicinata da un altro ragazzo che ha preteso il pallone. Al rifiuto del 13enne, l'aggressore ha estratto un coltello e lo ha colpito alla coscia sinistra.

Il ferito è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano, dove i medici hanno suturato la ferita con un punto. Dopo le cure, il ragazzo è stato dimesso. I carabinieri di Giugliano sono intervenuti in ospedale per raccogliere la testimonianza della vittima e avviare le indagini. Attualmente, gli inquirenti stanno lavorando per identificare l'aggressore e chiarire la dinamica esatta dell'accaduto.

Solo pochi giorni fa, due ragazzine di 13 anni sono state investite da uno scooter guidato da un 16enne in via Roma a Giugliano, riportando gravi ferite . Inoltre, circa un anno e mezzo fa, un 13enne di Giugliano ha accoltellato un 15enne durante una lite fuori da un bar nel centro storico di Napoli .

Le autorità locali stanno valutando l'implementazione di programmi educativi nelle scuole per affrontare il problema della violenza giovanile e promuovere una cultura del rispetto e della legalità.

