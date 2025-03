Morta Paola Motta, storica cronista politica di Sky Tg24: aveva 57 anni

È morta Paola Motta, giornalista di Sky Tg24 specializzata in politica italiana. Aveva 57 anni e avrebbe compiuto 58 a giugno. Volto noto del canale all-news di Sky Italia, era entrata a far parte della redazione fin dalla nascita della testata.

Nata a Merano, in Alto Adige, aveva iniziato la sua carriera in un quotidiano locale prima di trasferirsi a Roma, dove ha raccontato per oltre vent’anni l’attualità e la cronaca parlamentare. Era considerata una figura di riferimento tra i cronisti politici, apprezzata per lo stile misurato e la profonda competenza.

A ricordarla, tra i molti messaggi ricevuti oggi, quello del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha parlato di "dolore e sconcerto per la scomparsa dell’amica e collega Paola Motta", sottolineandone "garbo, professionalità, acume e passione" nel racconto della storia istituzionale italiana.

La sua morte ha colpito profondamente l’intera redazione di Sky Tg24 e il mondo del giornalismo politico.

