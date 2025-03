Foligno: Figlia 43enne arrestata per l'omicidio del Padre 75enne

A Foligno una donna di 43 anni è stata arrestata con l'accusa di omicidio aggravato del padre 75enne. Il fermo è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Foligno su disposizione della Procura di Spoleto. Secondo le indagini, l'anziano sarebbe stato strangolato.

Il 14 marzo, i Carabinieri sono intervenuti nell'appartamento dove padre e figlia convivevano, dopo che il medico di famiglia, su richiesta della donna, aveva constatato il decesso dell'uomo. All'arrivo, i militari hanno notato disordine nell'abitazione e l'assenza di segni di effrazione, escludendo l'ingresso di estranei. La figlia aveva dichiarato che il padre era deceduto la notte precedente, ma il corpo presentava un avanzato stato di decomposizione.

Su disposizione della Procura di Spoleto, la Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo di Perugia ha effettuato un sopralluogo tecnico nell'abitazione, che è stata successivamente sequestrata. L'autopsia ha escluso cause naturali, indicando che la morte è avvenuta per strangolamento. Di conseguenza, la donna è stata arrestata e trasferita in carcere.

Perugia, decesso dopo consumo di insaccato contaminato: chiesto processo per il titolare dell'azienda - La Procura di Perugia ha richiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo nei confronti del titolare di un'azienda produttrice di insaccati nella provincia di Arezzo. L'inchiesta è stata avviata a seguito del decesso di una donna sessantenne, avvenuto dopo il consumo di un salume di suino contaminato dal batterio Listeria monocytogenes oltre i limiti consentiti.

Perugia: arrestato professore di matematica per spaccio di droga - Un insegnante di matematica di 52 anni è stato arrestato a San Giustino, in provincia di Perugia, con l'accusa di spaccio di cocaina. L'uomo, docente presso una scuola media locale, è stato sorpreso dalla Guardia di Finanza mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente nei pressi della sua abitazione.

Perugia, incidente stradale: muore a 18 anni l'arbitro di basket Giovanni Spedaletti Trabalza - Il mondo della pallacanestro è in lutto per la prematura scomparsa di Giovanni Spedaletti Trabalza, giovane arbitro di 18 anni, deceduto in un incidente motociclistico nel tardo pomeriggio di sabato 9 novembre 2024, nella provincia di Perugia.Giovanni, nato a Torgiano il 6 ottobre 2006, aveva iniziato la sua carriera cestistica come giocatore, militando dal 2019 al 2023 con la maglia della Pontevecchio Basket.