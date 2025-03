Anna premiata ai Billboard Women in Music Awards 2025 come Global Woman of the Year - Italy

La rapper italiana Anna Pepe, nota come Anna, ha ricevuto il premio "Global Woman of The Year - Italy" ai Billboard Women in Music Awards 2025, tenutisi il 29 marzo allo YouTube Theatre di Los Angeles. Introdotta dalla popstar Zara Larsson, Anna ha dichiarato: "È un onore essere qui per ritirare questo premio. Quando ho iniziato cinque anni fa non mi sarei mai aspettata di ritrovarmi qui. Facciamo un bell’applauso a tutte le grandi donne in questa stanza, donne talentuose e bellissime che mi hanno ispirato durante quest’anno. Grazie a Billboard per quest’incredibile opportunità, grazie ai miei genitori, al mio team fantastico e soprattutto ai miei fan!"

La cerimonia ha celebrato altre artiste internazionali, tra cui Doechii, nominata "Donna dell'Anno" a livello globale, Gracie Abrams ("Miglior autrice dell'anno"), GloRilla ("Powerhouse"), Jennie delle Blackpink ("Global Force"), Tyla ("Impact Award"), Meghan Trainor ("Hitmaker"), Erykah Badu ("Icon") e Tina Knowles ("Mother of the Year"). L'evento annuale di Billboard riconosce il contributo delle donne nell'industria musicale mondiale.

Nata nel 2003, Anna vanta oltre 2,3 milioni di follower su Instagram e 2,9 milioni su TikTok. Nel 2024 è stata l'artista femminile con il maggior numero di copie vendute in Italia, secondo la classifica Fimi/Gfk. Il suo album "Vera Baddie", certificato triplo disco di platino, ha mantenuto la prima posizione per più tempo durante l'anno, risultando il terzo più venduto in generale e il primo tra le artiste donne. Anna ha inoltre ottenuto oltre 2,5 milioni di copie certificate dalla Fimi nel 2024.

In vista del suo primo tour nei palazzetti previsto per l'autunno, Anna ha annunciato le date del "VB Summer Tour 2025", prodotto da Vivo Concerti, che la vedrà esibirsi nei principali festival estivi italiani. Il tour inizierà il 5 luglio a Codroipo (UD) a Villa Manin e proseguirà con tappe a Genova, Legnano, Francavilla al Mare, Riccione, Diamante, Roccella Jonica, Catania, Cinquale, Gallipoli, Ostuni, Olbia, Romano D’Ezzelino e si concluderà il 24 agosto a Campobasso.

Successivamente, in autunno, Anna intraprenderà il suo primo tour nei palasport, prodotto da Next Show e Vivo Concerti, con date a Mantova (16 novembre, PalaUnical, sold out), Milano (22, 23 e 24 novembre, Unipol Forum, tutte sold out), Bologna (26 novembre, Unipol Arena), Firenze (28 novembre, Mandela Forum), Napoli (30 novembre, Palapartenope), Roma (2 dicembre, Palazzo dello Sport), Padova (4 dicembre, Kioene Arena, sold out) e Torino (6 dicembre, Inalpi Arena).

