Roma, 16enne accoltellato durante lite tra coetanei a Frascati

Un ragazzo italiano di 16 anni è stato accoltellato la sera del 29 marzo a Frascati, vicino a piazza Marconi, durante una lite scoppiata con altri coetanei. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20:50 nel pieno centro cittadino, dove testimoni hanno riferito di aver visto un gruppo di giovani discutere animatamente prima che uno di loro venisse colpito con almeno un fendente all’addome.

Il giovane ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in condizioni critiche al Policlinico Tor Vergata in codice rosso. I medici lo hanno immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico e resta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Frascati e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. Le forze dell’ordine stanno ascoltando i testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nessun fermo è stato ancora eseguito.

Secondo fonti investigative, la lite potrebbe essere scoppiata per motivi personali tra adolescenti appartenenti a gruppi diversi. Gli investigatori non escludono che si tratti di un regolamento di conti legato a dinamiche giovanili del territorio.

Il ferito è residente nell’area dei Castelli Romani e non risultano precedenti penali a suo carico.

Achille Lauro gira il video di Amor a Roma: fan in delirio al Foro Italico - Achille Lauro ha girato oggi a Roma il videoclip del suo nuovo brano "Amor", dedicato alla Capitale. Le riprese si sono svolte nel pomeriggio al Foro Italico, dove centinaia di fan si sono radunati per partecipare alle riprese. Lauro aveva annunciato l'evento sui social, invitando i suoi seguaci a unirsi a lui per celebrare la città eterna.

Lucca Comics & Games - Amano Corpus Animae a Roma, il percorso espositivo - Dopo il grande successo di pubblico e critica riscontrati a Milano, da venerdì 28 marzo 2025 la mostra Amano Corpus Animae, dedicata al Maestro YOSHITAKA AMANO, arriva a Roma nello spazio espositivo del Museo di Roma a Palazzo Braschi. La mostra, ideata e sviluppata da Lucca Comics & Games e curata da Fabio Viola, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura, e celebra i 50 anni di carriera del Maestro raccogliendo in un unico percorso espositivo più di 200 tra opere originali, cel d'animazione e oggetti di culto.

Achille Lauro celebra Roma con un nuovo videoclip: riprese al Foro Italico - Achille Lauro ha annunciato la realizzazione di una canzone dedicata a Roma, definendola il suo "grande amore". Le riprese del videoclip si terranno il 27 marzo 2025 presso il Foro Italico e un'altra location simbolica della Capitale. L'invito a partecipare ha suscitato un'ampia risposta, con oltre 4.