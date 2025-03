Chi è Ema Stokholma ospite a Verissimo: la storia della conduttrice radiofonica

Oggi, sabato 29 marzo 2025, Ema Stokholma sarà ospite a Verissimo, il talk show pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Durante l'intervista, la poliedrica conduttrice radiofonica e televisiva parlerà della sua carriera e della sua vita personale.

Nata nel 1983 in Francia come Morwenn Moguerou, Ema ha avuto un'infanzia difficile che l'ha portata, all'età di 15 anni, a trasferirsi a Roma per vivere con il padre. Nella capitale italiana, ha iniziato la sua carriera come modella, lavorando per marchi di lusso come Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino e Gianni Versace.

Nei primi anni 2000, ha scoperto la passione per la musica, esibendosi come DJ in vari locali italiani ed europei. Il nome d'arte "Ema Stokholma" è ispirato alla canzone "Stoccolma" di Rino Gaetano.

Nel 2013, ha debuttato in televisione conducendo l'aftershow degli MTV Italian Awards e partecipando al programma "Aggratis!" su Rai 2 insieme ad Andrea Delogu. Dal 2016, è speaker radiofonica su Rai Radio 2, dove conduce "Back2Back" con Gino Castaldo.

Nel 2017, ha partecipato e vinto il reality "Pechino Express" in coppia con Valentina Pegorer. Dal 2018, ha condotto per Radio 2 la diretta del Festival di Sanremo e la finale dell'Eurovision Song Contest, ruolo che ha mantenuto nelle edizioni successive. Nel 2020, ha pubblicato l'autobiografia "Per il mio bene", in cui racconta la sua infanzia, e nel 2021 ha esordito come cantante con il singolo "Ménage à trois". Nel 2022, ha partecipato a "Ballando con le stelle", classificandosi al terzo posto.

Durante la sua partecipazione a "Ballando con le stelle", ha iniziato una relazione con il maestro di ballo Angelo Madonia, conclusasi dopo circa un anno di convivenza. Attualmente, Ema si dichiara single.

L'intervista a Verissimo offrirà l'opportunità di approfondire la vita e la carriera di Ema Stokholma, una figura versatile nel panorama dello spettacolo italiano.

