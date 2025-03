Stanotte scatta l'ora legale: come e quando spostare le lancette

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, l'Italia passerà all'ora legale. Alle 2:00 del mattino, sarà necessario spostare le lancette degli orologi avanti di un'ora, portandole alle 3:00. Questo cambiamento comporterà una perdita di 60 minuti di sonno, ma permetterà di usufruire di un'ora in più di luce naturale nelle ore serali.

La maggior parte dei dispositivi elettronici, come smartphone e computer, aggiornerà automaticamente l'orario. Tuttavia, è consigliabile verificare che l'orario sia corretto. Per gli orologi analogici e digitali non connessi a internet, sarà necessario effettuare manualmente l'aggiornamento.

Secondo Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, durante i sette mesi di ora legale l'Italia risparmierà circa 100 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 330 milioni di kWh. Questo comporterà una riduzione di circa 160 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera.

L'ora legale resterà in vigore fino alla notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando tornerà l'ora solare. Alle 3:00 del mattino, le lancette andranno spostate indietro di un'ora, tornando alle 2:00.

