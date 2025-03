Cambio dell'ora 2025: quando spostare le lancette per l'ora legale

Nella notte tra sabato 29 marzo e domenica 30 marzo 2025, l'Italia passerà all'ora legale. Alle 2:00 del mattino, sarà necessario spostare le lancette degli orologi avanti di un'ora, portandole alle 3:00. Questo cambiamento comporterà un'ora di sonno in meno, ma permetterà di usufruire di un'ora in più di luce naturale nelle ore serali fino alla fine di ottobre.

Risparmio energetico e benefici economici

L'introduzione dell'ora legale ha l'obiettivo di ridurre il consumo energetico, sfruttando maggiormente la luce solare durante le ore serali. Secondo Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, nel 2024 l'Italia ha risparmiato circa 90 milioni di euro grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 370 milioni di kWh. Questo risparmio corrisponde al fabbisogno medio annuo di oltre 150.000 famiglie.Dal 2004 al 2023, il minor consumo di energia elettrica dovuto all'ora legale è stato complessivamente di circa 11,7 miliardi di kWh, con un risparmio economico per i cittadini di circa 2,2 miliardi di euro.

Effetti sulla salute e dibattito sull'abolizione del cambio d'ora

Il passaggio all'ora legale può influenzare il ritmo circadiano, causando disturbi del sonno, stanchezza e difficoltà di concentrazione nei giorni successivi al cambio. Alcuni studi hanno evidenziato una possibile correlazione tra il cambio orario e un aumento del rischio di infarti, tasso di suicidi e incidenti stradali nel primo giorno successivo all'entrata in vigore dell'orario estivo. Il dibattito sull'abolizione del cambio d'ora è attivo da anni. Nel 2019, il Parlamento Europeo ha votato a favore della fine del passaggio dall'ora solare a quella legale, lasciando agli Stati membri la scelta di quale orario adottare permanentemente. Tuttavia, una decisione definitiva non è ancora stata presa, e molti Paesi continuano ad alternare l'ora legale e solare in attesa di ulteriori sviluppi.

Consigli pratici per il cambio dell'ora

La maggior parte dei dispositivi elettronici, come smartphone e computer, aggiornerà automaticamente l'orario. Tuttavia, è consigliabile verificare che l'aggiornamento sia avvenuto correttamente. Per gli orologi analogici e digitali non collegati a internet, sarà necessario spostare manualmente le lancette avanti di un'ora.Per adattarsi al meglio al cambio d'ora, si consiglia di anticipare leggermente l'orario in cui ci si corica nei giorni precedenti, favorendo una transizione più graduale al nuovo ritmo. Inoltre, trascorrere del tempo all'aria aperta durante le ore di luce può aiutare l'organismo ad abituarsi più rapidamente al cambiamento.