Martina Colombari: Mio figlio Achille sta meglio, è seguito dalle persone giuste

Martina Colombari, ex Miss Italia e attrice, ha parlato della situazione attuale del figlio Achille, nato dalla relazione con Alessandro "Billy" Costacurta. Achille, oggi ventenne, ha affrontato in passato periodi difficili legati a dipendenze. La Colombari ha dichiarato: "Achille sta meglio. La sua è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime".

L'attrice ha raccontato come ha vissuto questo periodo: "Come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio. Gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini".

Riguardo al matrimonio con Costacurta, che dura da 29 anni, Martina ha affermato: "Ci bilanciamo. Abbiamo un’intimità e una serenità che hanno fatto evolvere il nostro amore".

Ha inoltre ricordato la relazione con Alberto Tomba, definendola "una favola alla Disney, il campione e la più bella d’Italia. Il nostro è stato un amore vero. Il mio primo fidanzato, il primo con cui ho fatto l’amore".