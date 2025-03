ATP Miami Open: Berrettini lotta quasi tre ore ma Fritz vince e vola in semifinale

Taylor Fritz ha superato Matteo Berrettini nei quarti di finale del Miami Open, vincendo con il punteggio di 7-5, 6-7(7), 7-5 in una partita durata 2 ore e 44 minuti. Nonostante Berrettini abbia annullato sei match point nel secondo set, Fritz ha prevalso al settimo match point nel terzo set.

Con questa vittoria, Fritz raggiunge la semifinale del torneo, dove affronterà il ceco Jakub Mensik, numero 54 del ranking mondiale.

Nel torneo femminile, Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, ha conquistato la sua prima finale al Miami Open, sconfiggendo Jasmine Paolini con un netto 6-2, 6-2. Sabalenka affronterà in finale Jessica Pegula, che ha avuto la meglio su Alexandra Eala in tre set combattuti.

