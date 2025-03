Ora legale 2025: scienziati divisi sugli effetti sulla salute

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, l'Italia passerà all'ora legale: alle 2:00 le lancette verranno spostate avanti di un'ora, comportando una perdita di sessanta minuti di sonno. Questo cambiamento, introdotto per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale, continua a suscitare dibattiti tra scienziati e nella popolazione.

Alcuni studi evidenziano che l'alterazione dei ritmi circadiani può aumentare il rischio di infarti, ictus e incidenti stradali. La neurologa Joanna Fong-Isariyawongse dell'Università di Pittsburgh sottolinea l'importanza dell'esposizione alla luce solare per la salute umana, poiché regola i ritmi sonno-veglia e migliora la vigilanza. Tuttavia, l'ora legale, estendendo la luce serale, potrebbe rendere difficile addormentarsi e causare sonnolenza mattutina, aumentando la probabilità di incidenti.

D'altra parte, il fisico José María Martín-Olalla dell'Università di Siviglia sostiene che il cambio d'ora aiuta a conciliare gli orari fissi della vita moderna con le variazioni stagionali dell'alba, riducendo le discrepanze tra la durata del giorno, i ritmi circadiani e gli impegni sociali.

Il dibattito rimane aperto, con proposte che spaziano dall'adozione permanente dell'ora legale o solare, alla flessibilità degli orari lavorativi e scolastici in base alla luce naturale. In attesa di eventuali decisioni, il cambio stagionale dell'ora continua a essere una realtà per molti Paesi, inclusa l'Italia.

Ora legale 2025: quando spostare le lancette e cosa cambia - Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, l'Italia passerà all'ora legale. Alle 2:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate avanti di un'ora, segnando le 3:00. Questo cambiamento comporterà giornate con un'ora in più di luce naturale nelle ore serali, mentre nella notte del cambio si dormirà un'ora in meno.

Cambio dell'ora 2025: quando spostare le lancette per l'ora legale - Nella notte tra sabato 29 marzo e domenica 30 marzo 2025, l'Italia passerà all'ora legale. Alle 2:00 del mattino, sarà necessario spostare le lancette degli orologi avanti di un'ora, portandole alle 3:00. Questo cambiamento comporterà un'ora di sonno in meno, ma permetterà di usufruire di un'ora in più di luce naturale nelle ore serali fino alla fine di ottobre.

Richiesta di abolizione dell’ora legale: oltre 100 eurodeputati scrivono alla Commissione europea - Un gruppo di oltre 100 europarlamentari, in rappresentanza di varie nazioni e forze politiche, ha inviato una lettera a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, sollecitando l'abolizione del cambio stagionale dell’ora. Gli eurodeputati sostengono che l'ora legale, introdotta storicamente per favorire il risparmio energetico, sia ormai un sistema superato e controproducente.