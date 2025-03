Meteo Italia, in arrivo caldo e sole: da aprile scatta la primavera con l’anticiclone africano

La prima settimana di aprile segnerà un cambiamento deciso sul fronte meteo in Italia. Dopo un periodo segnato da piogge diffuse e maltempo, le previsioni indicano l’arrivo di condizioni più stabili e soleggiate grazie all’espansione dell’anticiclone africano. Il passaggio sarà graduale e inizierà da lunedì 31 marzo, con le ultime precipitazioni attese al Sud e in Sicilia, dove si prevedono temporali e locali nubifragi. Su queste aree soffieranno forti venti di Maestrale che porteranno un sensibile calo delle temperature, con valori al di sotto della media stagionale.

Secondo gli aggiornamenti forniti da iLMeteo.it, a partire da martedì 1 aprile il quadro meteorologico cambierà radicalmente. Le ultime piogge residue interesseranno le Alpi occidentali, poi una vasta area di alta pressione subtropicale inizierà ad estendersi su gran parte del Mediterraneo e dell’Europa centrale. Si tratta del ritorno dell’anticiclone africano, accompagnato da cieli sereni e un marcato rialzo delle temperature, che potranno raggiungere picchi di 20-22°C soprattutto al Nord Italia. Al Sud si manterranno valori leggermente più bassi per effetto della ventilazione settentrionale ancora attiva.

Questa fase di stabilità atmosferica dovrebbe proseguire almeno fino al weekend del 5 e 6 aprile, con prevalenza di sole su quasi tutte le regioni. Le condizioni climatiche saranno compatibili con una piena primavera, caratterizzata da una certa variabilità e alternanza di fasi instabili e periodi di alta pressione, fenomeno tipico del mese di aprile secondo i meteorologi.

