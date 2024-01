Re Carlo III ricoverato, nello stesso ospedale anche Kate Middleton

Il 26 gennaio, Re Carlo III è stato ammesso in ospedale per un intervento programmato alla prostata, secondo quanto annunciato da Buckingham Palace. L'annuncio specifica che il re, 75 anni, è stato ricoverato stamattina presso la London Clinic a Londra, accompagnato dalla regina Camilla. La comunicazione ufficiale esprime la gratitudine del sovrano per gli auguri ricevuti e sottolinea che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza riguardo alla salute pubblica.

Nello stesso ospedale, si trova anche la principessa del Galles, Kate Middleton, che ha subito un intervento chirurgico addominale la scorsa settimana. Si riporta che Re Carlo III abbia fatto visita alla nuora durante il suo ricovero.

In seguito all'annuncio del ricovero, gli impegni pubblici del re sono stati annullati. Carlo ha condiviso dettagli sulla sua diagnosi al fine di incoraggiare altri uomini a sottoporsi a controlli per l'ingrossamento della prostata, seguendo le linee guida di salute pubblica. L'Nhs England ha notato un notevole aumento delle visite alla pagina web sulla "prostata ingrossata" dopo l'annuncio della diagnosi del re, indicando un crescente interesse e consapevolezza sulla salute maschile.