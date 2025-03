Sabalenka supera Paolini e raggiunge la finale del Miami Open

Jasmine Paolini si è fermata in semifinale al torneo WTA 1000 di Miami, cedendo alla numero uno del mondo Aryna Sabalenka con un doppio 6-2 in 1 ora e 11 minuti. Sabalenka affronterà in finale la vincente tra Jessica Pegula e Alexandra Eala.

Paolini, numero 7 del ranking WTA e sesta testa di serie, aveva raggiunto la semifinale dopo aver sconfitto Magda Linette nei quarti di finale. Sabalenka, dal canto suo, aveva eliminato Zheng Qinwen nei quarti, proseguendo il suo percorso senza perdere set nel torneo.

In finale, Sabalenka attende la vincente dell'altra semifinale tra la statunitense Jessica Pegula, numero 4 del mondo, e la filippina Alexandra Eala, grande sorpresa del torneo.

