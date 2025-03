LEGGENDE POKÉMON: Z-A NUOVE RIVELAZIONI DAL NINTENDO DIRECT

The Pokémon Company International e Nintendo hanno svelato nuovi dettagli su Leggende Pokémon: Z-A nel corso del Nintendo Direct di oggi e hanno rilasciato un trailer inedito in cui è stata presentata l'ardua competizione Royale Z-A.Quando a Luminopoli si fa buio, da qualche parte in città compare la zona lotta, un'area delimitata da ologrammi rossi frutto di tecnologie all'avanguardia. Qui gli Allenatori si affrontano dal tramonto all'alba nella Royale Z-A, una durissima competizione in cui i partecipanti partono dal rango Z e iniziano la loro scalata verso il rango A. Solo i più forti arriveranno in cima ai ranghi e, chi raggiungerà il rango A, potrà chiedere che venga esaudito un suo desiderio nel gioco. Durante la scalata verso la vetta, sarà possibile lottare e mettersi alla prova contro altri partecipanti e amici, come Ryon o Villy.Di giorno, si potranno esplorare le zone selvagge per catturare e allenare i Pokémon in preparazione dell'imminente nottata di lotte. Quando la zona lotta è aperta, tempismo, strategia e attacchi a sorpresa sono fondamentali per ottenere un vantaggio decisivo e, a volte, potrebbe essere necessario fuggire dagli Allenatori di rango più alto. Per trionfare nella Royale Z-A, è importante sfruttare al meglio sia il giorno che la notte, rafforzando la propria squadra per affrontare tutte le sfide che Luminopoli ha in serbo.Leggende Pokémon: Z-A è in arrivo su console Nintendo Switch verso la fine del 2025. Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale di Leggende Pokémon: Z-A.