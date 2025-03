TAMAGOTCHI PLAZA DA GIUGNO SU NINTENDO SWITCH

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia oggi che gli iconici compagni tascabili degli anni '90 sono tornati in un nuovo videogioco con Tamagotchi Plaza, che sarà disponibile dal 27 giugno 2025 per Nintendo Switch.

Il nuovo titolo nella serie Tamagotchi Connection: Corner Shop riporterà quella sensazione unica di allestire negozi stravaganti nel mondo dei Tamagotchi e servire alcuni simpatici personaggi con possibilità ancora più divertenti! Il Grande Re Gotchi ha dichiarato che il Festival dei Tamagotchi si terrà nella più incredibile città del pianeta Tamagotchi. Sarà compito dei giocatori aiutare il Principe Tamahiko a trasformare e ravvivare l'omonima cittadina per dare il benvenuto al festival.

Divertiti con 12 diversi negozi attorno la piazza della città, dai classici della serie Corner Shop, come il dentista, a nuovi locali come il dentista, il negozio del tè pomeridiano, il negozio di occhiali o di galette. Ogni negozio avrà il proprio minigioco con un gameplay unico e servendo bene i clienti sarà possibile aumentare la reputazione dei negozi, attirando più di 100 clienti tamagotchi!

Alcuni negozi consentiranno di condividere un controller in una serie di minigiochi in cooperativa offline a due giocatori per divertirsi con gli amici. Inoltre, Tamagotchi Plaza ha una funzione che lo collega al modello più recente del giocattolo “Tamagotchi Uni”, che è in vendita al momento! Sarà possibile avere oggetti esclusivi ottenibili solamente tramite la connessione tra giocattolo e videogioco.

Guarda il trailer e incontra i tamagotchi:

https://youtu.be/4zEoa4XInxI

Tamagotchi Plaza sarà disponibile dal 27 giugno 2025 per Nintendo Switch.

#TamagotchiPlaza #Tamagotchi #trailer #NintendoSwitch