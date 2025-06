TAMAGOTCHI PLAZA ARRIVA SU NINTENDO SWITCH 2

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che TAMAGOTCHI PLAZA, il nuovo titolo della serie TAMAGOTCHI CONNECTION: CORNER SHOP, è in arrivo anche su Nintendo Switch 2. TAMAGOTCHI PLAZA, vede i giocatori diventare negozianti a Tamahiko Town e interagire con più di 100 Tamagotchi mentre aprono, personalizzano e fanno crescere più di una dozzina di negozi diversi e migliorano la loro reputazione in città. TAMAGOTCHI PLAZA - Nintendo Switch 2 Edition offre ai giocatori l'accesso a tre negozi esclusivi, tutti da utilizzare con i controller in modalità “mouse” della console appena uscita. TAMAGOTCHI PLAZA arriverà su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 il 27 giugno 2025. Entrambe le versioni del gioco saranno compatibili con il dispositivo Tamagotchi Uni.

Guarda il trailer che mostra i negozi esclusivi in arrivo su TAMAGOTCHI PLAZA - Nintendo Switch 2 Edition:

https://youtu.be/_O-nbBwxN1o

TAMAGOTCHI PLAZA Nintendo Switch 2 Edition offre tre negozi aggiuntivi, per un totale di 15 negozi con cui divertirsi. Nel Sushi Shop, impugna i Joy-Con 2 come se stessi preparando il sushi e servi del delizioso sushi ai clienti. I giocatori possono stupire i loro clienti nel negozio di Shuriken mostrando le loro abili tecniche di lancio degli shuriken. È tutta una questione di velocità nel negozio combinato di Sushi Shuriken, dove i giocatori devono preparare rapidamente il sushi e consegnarlo ai clienti affamati.

I giocatori di Nintendo Switch 2 che possiedono già la versione Switch originale di TAMGOTCHI PLAZA possono accedere ai contenuti esclusivi acquistando il pacchetto di aggiornamento Tamagotchi Plaza per Nintendo Switch 2 e possono accedere ai contenuti esclusivi durante il passaggio al dispositivo Nintendo Switch 2.

TAMAGOTCHI PLAZA riporta in auge l'esperienza unica e coinvolgente di allestire negozi stravaganti e servire simpatici personaggi. Il Grande Re Gotchi ha dichiarato che il Tamagotchi Fest si terrà nella città più eccitante del pianeta Tamagotchi. Spetterà al giocatore aiutare il principe Tamahiko a trasformare la città di Tamahiko in un luogo vivace adatto ad accogliere il festival. I giocatori aprono e fanno crescere i negozi, con una dozzina di negozi diversi che includono il Dentista e altri classici insieme a nuovi negozi come il negozio del tè pomeridiano, il negozio di occhiali e altro ancora. Ogni negozio offre un gameplay unico in cui i giocatori servono e attirano i clienti, incontrando più di 100 diversi Tamagotchi e migliorando la loro reputazione e quella di Tamahiko Town. Alcuni negozi offrono minigiochi cooperativi da divano per divertirsi con un amico.

TAMAGOTCHI PLAZA è dotato di una funzione di collegamento con i dispositivi Tamagotchi Uni, che consente ai giocatori di connettersi, per la prima volta, con l'ultimo modello di giocattolo. Collegando il Tamagotchi Uni, otterranno l'accesso a oggetti ed eventi esclusivi non disponibili nel gioco base, fino a esaurimento scorte. Tamagotchi Uni è venduto separatamente e non è disponibile in tutti i paesi.