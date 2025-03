DRAGON QUEST I & II HD-2D REMAKE - GAMEPLAY

durante il Nintendo Direct di oggi, SQUARE ENIX® ha svelato un nuovo trailer del gameplay di DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, la continuazione narrativa dell'acclamato DRAGON QUEST III HD-2D Remake, uscito l'anno scorso. Il gioco unisce i remake completi di DRAGON QUEST I e DRAGON QUEST II, e permetterà ai giocatori di vivere questi GdR leggendari per la prima volta in assoluto su Nintendo Switch, PlayStation5, Xbox Series X|S e PC (su Steam e Microsoft Store su Windows) nel 2025.

Guarda il nuovo teaser trailer italiano di DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake qui: https://youtu.be/yWLAdK92UCE

Il nuovo trailer ha mostrato per la prima volta il gameplay, in cui i giocatori prendono il controllo dei discendenti di Erdrick, l'eroe leggendario il cui retaggio viene tramandato per generazioni. DRAGON QUEST III HD-2D Remake, uscito l'anno scorso, si colloca cronologicamente prima di DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, quindi i giocatori possono continuare la storia in questi giochi e portare a termine l'illustre trilogia di Erdrick, oppure giocare a questa raccolta come un'avventura individuale.

Sviluppato dal Team Asano di SQUARE ENIX, l'HD-2D è un acclamato stile grafico che combina personaggi in pixel art a sfondi in 3D, aggiungendo poi effetti visivi in alta definizione per creare uno stile nostalgico e fresco allo stesso tempo. DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake è il sesto titolo prodotto con lo stile HD-2D.

In futuro sveleremo ulteriori informazioni su DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake. Questo titolo non ha ancora ricevuto una classificazione in base all'età.

Per chi vuole giocare cronologicamente al primo gioco della trilogia di Erdrick per prepararsi a DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, DRAGON QUEST III HD-2D Remake è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (su Steam e Microsoft Store su Windows).