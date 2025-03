Nintendo Direct – 27/03/2025

Il Nintendo Direct di oggi ha rivelato una serie di giochi e altre novità in arrivo per Nintendo Switch nel 2025 e oltre.

https://www.youtube.com/live/5ScxBmp35Pk

Tra gli annunci, una nuova app per dispositivi smart chiamataNintendo Today!, una serie di giochi in arrivo su Nintendo Switch, tra cuiRhythm Paradise Groove e Tomodachi Life: Una vita da sogno, e nuove anticipazioni suMetroid Prime 4: Beyond e Leggende Pokémon: Z-A.

Sono state inoltre annunciate leschede di gioco virtuali, una funzione che semplifica la gestione dei titoli scaricabili e permette ai membri di un gruppo famiglia dell’account Nintendo di prestarsi a vicenda i giochi.

Durante la presentazione sono stati mostrati inoltre molti titoli per Nintendo Switch di terze parti, tra cuiTamagotchi Plaza, che uscirà il 27 giugno 2025; MARVEL Cosmic Invasion, in arrivo nell’inverno 2025;STORY OF SEASONS: Grand Bazaar, in uscita il 27 agosto 2025; PATAPON 1+2 REPLAY, in uscita l’11 luglio 2025 eDRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, in arrivo quest’anno. Alcuni dei giochi mostrati saranno disponibili già a partire da oggi:SaGa Frontier 2 Remastered, Rift of the NecroDancer e Disney Villains Cursed Café. (Nota a margine: per i titoli disponibili oggi non abbiamo codici download da poter condividere).

Informazioni su Nintendo Switch 2 verranno comunicate nel Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 in programma per le ore 15:00 del 2 aprile.

