UN NUOVO GIOCO DI KIRBY IN 3D, UN’ANTEPRIMA DI BAYONETTA 3 E UNA MASSICCIA ESPANSIONE PER MONSTER HUNTER RISE IN EVIDENZA NELL’ULTIMO NINTENDO DIRECT



Decine di giochi per Nintendo Switch di Nintendo e dei suoi partner mostrati nel corso di una approfondita presentazione

Un anno ricco di novità attende gli utenti di Nintendo Switch! Nell’ultimo Nintendo Direct, Nintendo ha mostrato un’ampia gamma di giochi in arrivo quest’anno e nel 2022, inclusi alcuni titoli disponibili già al termine della presentazione.

Il video ha presentato novità per tutti i gusti, tra cui:

Bayonetta 3 , Splatoon 3 e Kirby e la terra perduta , i prossimi capitoli delle rispettive serie;

e un aggiornamento gratuito per ; Una nuova iscrizione per Nintendo Switch Online che includerà un catalogo crescente di classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, oltre a tutti i vantaggi delle iscrizioni correnti, come la possibilità di giocare a titoli NES e Super NES, esclusive del calibro di TETRIS 99 e PAC-MAN 99 , e molto altro;

, e ; Remake e collezioni di intramontabili classici, come una versione rimasterizzata in HD di Actraiser Renaissance, Shadowrun Trilogy e Castlevania Advance Collection, una compilation di titoli Castlevania per Game Boy Advance e Super NES.

Il Nintendo Direct completo è disponibile sul sito di Nintendo Direct. Tra gli annunci in evidenza rientrano anche:

Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo: una nuova iscrizione per Nintendo Switch Online, in arrivo a fine ottobre, con un catalogo di classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. Oltre a offrire tutti i vantaggi delle iscrizioni attuali, come il gioco online, l’accesso a un catalogo in costante espansione di classici per NES e Super NES, e altro, permetterà, per la primissima volta, di giocare online a titoli come Mario Kart 64 insieme a un massimo di tre altri utenti (sono richiesti accessori aggiuntivi, venduti separatamente). I giochi per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive disponibili al lancio sono elencati qui sotto, insieme ai titoli che si aggiungeranno prossimamente:





Giochi per Nintendo 64 disponibili al lancio

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshi’s Story

Giochi per Nintendo 64 disponibili prossimamente (altri ancora arriveranno in seguito!)

Banjo-Kazooie



Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Giochi per SEGA Mega Drive disponibili al lancio

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Gli iscritti a Nintendo Switch Online potranno presto preordinare due nuovi controller wireless ispirati ai controller originali per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, che possono essere utilizzati per giocare su Nintendo Switch a questo catalogo di classici. Maggiori dettagli su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, inclusi la data di lancio e il prezzo, verranno svelati in futuro.

Kirby e la terra perduta : la prossima avventura di Kirby su Nintendo Switch sarà in 3D! In questo nuovo platform sarà possibile esplorare liberamente aree tridimensionali usando le classiche abilità di Kirby. Cosa aspetterà il nostro eroe in questa terra misteriosa, piena di resti di una civiltà del passato? Kirby e la terra perduta arriverà su Nintendo Switch nella primavera 2022.

un secondo aggiornamento gratuito per sarà disponibile al termine della presentazione. Oltre ad aggiungere due nuovi personaggi giocabili, Koopa e Ninji, e due percorsi inediti, l’innevato Bacino burrascoso e il desertico Palmeto spinoso, questo aggiornamento permetterà di modificare il livello di difficoltà per gli avversari controllati dalla CPU. Disco Elysium – The Final Cut : in questo rivoluzionario gioco di ruolo i giocatori dovranno interrogare testimoni e andare a caccia di indizi per fare luce su un bizzarro omicidio, sfruttando le 24 abilità del loro personaggio. Le reazioni e le scelte disponibili potranno cambiare in base a come svilupperanno queste abilità. La versione scaricabile di Disco Elysium – The Final Cut per Nintendo Switch sarà disponibile dal 12 ottobre, mentre la versione su scheda arriverà all’inizio del 2022. I preordini per la versione scaricabile si apriranno al termine della presentazione.

: in questo rivoluzionario gioco di ruolo i giocatori dovranno interrogare testimoni e andare a caccia di indizi per fare luce su un bizzarro omicidio, sfruttando le 24 abilità del loro personaggio. Le reazioni e le scelte disponibili potranno cambiare in base a come svilupperanno queste abilità. La versione scaricabile di per Nintendo Switch sarà disponibile dal 12 ottobre, mentre la versione su scheda arriverà all’inizio del 2022. I preordini per la versione scaricabile si apriranno al termine della presentazione. STAR WARS: Knights of the Old Republic : un leggendario gioco di Star Wars è in arrivo su Nintendo Switch. In questo avvincente mix di azione, gioco di ruolo e avventura, i giocatori esploreranno pianeti esotici e uniranno le forze con Jedi, droidi e ribelli. STAR WARS: Knights of the Old Republic sbarcherà su Nintendo Switch l’11 novembre. I preordini per il gioco si apriranno al termine della presentazione.

: un leggendario gioco di è in arrivo su Nintendo Switch. In questo avvincente mix di azione, gioco di ruolo e avventura, i giocatori esploreranno pianeti esotici e uniranno le forze con Jedi, droidi e ribelli. sbarcherà su Nintendo Switch l’11 novembre. I preordini per il gioco si apriranno al termine della presentazione. Castlevania Advance Collection : Castlevania Advance Collection riunisce quattro Castlevania classici – Castlevania: Circle of the Moon , Castlevania: Harmony of Dissonance , Castlevania: Aria of Sorrow e Castlevania: Dracula X – con una grafica bella da morire e una musica da brividi. Le funzioni di riavvolgimento, salvataggio rapido e mappatura dei pulsanti aiuteranno i giocatori nella loro battaglia contro le forze del male. Sono incluse tutte le versioni regionali di ogni titolo e una modalità galleria con bozzetti mai pubblicati prima. Castlevania Advance Collection per Nintendo Switch sarà disponibile al termine della presentazione.

: riunisce quattro classici – , , e – con una grafica bella da morire e una musica da brividi. Le funzioni di riavvolgimento, salvataggio rapido e mappatura dei pulsanti aiuteranno i giocatori nella loro battaglia contro le forze del male. Sono incluse tutte le versioni regionali di ogni titolo e una modalità galleria con bozzetti mai pubblicati prima. per Nintendo Switch sarà disponibile al termine della presentazione. Disney Magical World 2: Enchanted Edition : un mondo magico con Topolino e decine di altri personaggi Disney attende i giocatori in Disney Magical World 2: Enchanted Edition ! Oltre a passare un po’ di tempo con i loro nuovi amici, i giocatori potranno creare costumi e mobili da fiaba ed esplorare splendidi mondi Disney. Sono inclusi anche tutti i contenuti scaricabili della versione originale per Nintendo 3DS. Disney Magical World 2: Enchanted Edition arriverà su Nintendo Switch a dicembre.

: un mondo magico con Topolino e decine di altri personaggi Disney attende i giocatori in ! Oltre a passare un po’ di tempo con i loro nuovi amici, i giocatori potranno creare costumi e mobili da fiaba ed esplorare splendidi mondi Disney. Sono inclusi anche tutti i contenuti scaricabili della versione originale per Nintendo 3DS. arriverà su Nintendo Switch a dicembre. Shadowrun Trilogy : cyberpunk e fantasy si incontrano in questa collezione di tre giochi di ruolo. Nei panni di uno Shadowrunner mercenario, i giocatori esploreranno un futuro distopico in cui la magia è tornata nel mondo risvegliando creature di mito e leggenda. Avvincenti storie ricche di scelta, crescita del personaggio basata sulle abilità e intensi combattimenti a turni sono gli ingredienti di Shadowrun Trilogy , in arrivo su Nintendo Switch nel 2022.

: cyberpunk e fantasy si incontrano in questa collezione di tre giochi di ruolo. Nei panni di uno Shadowrunner mercenario, i giocatori esploreranno un futuro distopico in cui la magia è tornata nel mondo risvegliando creature di mito e leggenda. Avvincenti storie ricche di scelta, crescita del personaggio basata sulle abilità e intensi combattimenti a turni sono gli ingredienti di , in arrivo su Nintendo Switch nel 2022. Shin Megami Tensei V : i giocatori che non vedono l’ora di immergersi nel prossimo titolo dell’acclamata serie Shin Megami Tensei potranno preordinare il gioco nel Nintendo eShop al termine della presentazione. Shin Megami Tensei V , pubblicato in Europa da Nintendo, arriverà su Nintendo Switch il 12 novembre.

: i giocatori che non vedono l’ora di immergersi nel prossimo titolo dell’acclamata serie potranno preordinare il gioco nel Nintendo eShop al termine della presentazione. , pubblicato in Europa da Nintendo, arriverà su Nintendo Switch il 12 novembre. Rune Factory 5 : in Rune Factory 5 , i giocatori potranno coltivare campi e domare mostri, unendo le forze con gli abitanti per esplorare un mondo vastissimo. Tra un’avventura e l’altra avranno anche la possibilità di farsi nuovi amici o andare alla ricerca dell’anima gemella. Rune Factory 5 sbarcherà su Nintendo Switch il 25 marzo 2022.

: in , i giocatori potranno coltivare campi e domare mostri, unendo le forze con gli abitanti per esplorare un mondo vastissimo. Tra un’avventura e l’altra avranno anche la possibilità di farsi nuovi amici o andare alla ricerca dell’anima gemella. sbarcherà su Nintendo Switch il 25 marzo 2022. Arcade Archives PAC-MAN / Arcade Archives XEVIOUS: PAC-MAN e XEVIOUS, due classici NAMCO, arrivano su Nintendo Switch come parte della collezione Arcade Archives. Entrambi saranno disponibili al termine della presentazione.

La presentazione ha incluso anche un montaggio dedicato ad alcuni altri titoli disponibili prossimamente su Nintendo Switch, come HOT WHEELS UNLEASHED, un adrenalinico gioco di corse in arrivo il 30 novembre che permetterà ai giocatori di collezionare i migliori veicoli dell’universo Hot Wheels, costruire tracciati spettacolari e partecipare a gare al cardiopalma; Surviving the Aftermath, un gestionale ambientato in un futuro post apocalittico, in arrivo questo inverno; e Wreckfest, un gioco di corse con una fisica dei danni realistica, un modello di guida sofisticato e un dettagliato sistema di potenziamento dei veicoli, che sbarcherà su Nintendo Switch questo autunno.





Il Nintendo Direct completo è disponibile sul sito di Nintendo Direct.

