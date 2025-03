Addio a Cindyana Santangelo: l'attrice di 'Married... with Children' e 'ER' si spegne a 58 anni

Cindyana Santangelo, attrice e modella nota per le sue interpretazioni in serie televisive come 'Married... with Children', 'ER' e 'CSI: Miami', è morta all'età di 58 anni. Il 24 marzo, i soccorritori sono intervenuti presso la sua residenza a Malibu, California, a seguito di un'emergenza medica. Trasportata d'urgenza in ospedale, è stata dichiarata morta al suo arrivo.

Le autorità hanno avviato un'indagine per determinare la causa del decesso, attualmente sconosciuta, e un'autopsia è in corso. Secondo quanto riportato, Santangelo aveva recentemente ricevuto iniezioni cosmetiche presso la sua abitazione.

Nata a New York City e cresciuta a Los Angeles, Santangelo ha iniziato la sua carriera come ballerina, apparendo in video musicali tra cui 'Bust a Move' di Young MC nel 1989. Ha fornito l'introduzione in spagnolo al brano 'Stop' dei Jane's Addiction nel 1990, guadagnandosi il soprannome di 'Marilyn Monroe latina' dal frontman Perry Farrell.

In televisione, ha interpretato il ruolo di Sierra Madre, una ballerina al Jiggly Room, nella serie 'Married... with Children'. Ha inoltre partecipato a episodi di 'ER' e 'CSI: Miami'. Al cinema, è apparsa in film come 'Hollywood Homicide' del 2003, accanto a Harrison Ford e Josh Hartnett.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi tributi sui social media. La sua amica di lunga data, Cynthia Banuelos, ha espresso il suo dolore su Instagram, descrivendo Santangelo come la sua "migliore amica" e "spirito affine". Ha scritto: "Come puoi essere andata via???... Malibu era il tuo paradiso, dove la tua anima danzava con le maree e la tua risata si mescolava al suono delle onde."

Santangelo lascia il marito Frank, con cui era sposata dal 2001, e i due figli, Dante e Lucci.